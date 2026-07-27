Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Un enjambre de abejas obliga a parar un partido de fútbol en Brasil

La final del campeonato Baiano Sub-20 estuvo parada más de diez minutos por culpa de los insectos.

Invasión de abejas en un partido de fútbol en Brasil

Una invasión de abejas interrumpe un partido de fútbol en Brasil | José María de Francisco

Publicidad

Hugo Portela
Publicado:

Este sábado, el estadio Joia da Princesa fue testigo de un hecho inédito. Un enjambre de abejas tomó el protagonismo sobre el césped en la final del campeonato Baiano Sub-20 que enfrentaba al Fluminense de Feira y al Bahía.

Los jugadores reaccionaron echando el "cuerpo a tierra" boca abajo y con las manos sobre la cabeza. La incertidumbre de esta inusual situación duró más de diez minutos, hasta que se activaron los sistemas de riego del campo y consiguieron ahuyentar a los insectos. Una vez resuelto el problema, el partido se jugó y el Bahía goleó con un aplastante 8-0 a sus rivales.

Las abejas, protagonistas en otros deportes

No es la primera vez que las abejas amenazan a deportistas. Un caso muy recordado es el de Indian Wells en 2024. En los cuartos de final se enfrentaban Carlos Alcaraz y Alexander Zverev que durante el partido sufrieron un ataque de abejas.

Por suerte no hubo consecuencias, pero el partido estuvo detenido casi dos horas hasta que un apicultor resolvió la situación. Tras la reanudación el español impondría su tenis con un contundente 6-3 y 6-1 derrotando al alemán.

El caso de Moto GP

La categoría reina del motociclismo también fue víctima de estos insectos. El incidente más reciente lo sufrió el italiano Fabio Di Giannantonio en la sesión de clasificación de Le Mans este 2026 por una abeja que entró en su casco. Por suerte, el italiano no sufrió ninguna picadura.

Su compatriota Fabio Quartararo no corrió la misma suerte en 2021, ya que una abeja le picó en el cuello tras colocarse el casco durante el GP de Catalunya.

También en el béisbol

Durante partidos de béisbol en Estados Unidos, estos insectos también fueron protagonistas. Hubo varios casos similares a los mencionados, como el encuentro de pretemporada entre los San Diego Padres y los Colorado Rockies en 2017 o en un encuentro entre los Reds y los Giants de la MLB en 2019 con una brutal invasión antes de empezar el choque.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una noria, seis obstáculos y tres minutos y 33 segundos: el espectacular récord mundial de Ida Mathilde Steensgaard

Ida Mathilde Steensgaard durante su brutal reto en Odense, Dinamarca

Publicidad

Deportes

Idi Amin y su nieto Aziz Abdul

El nieto del dictador ugandés Idi Amin boxeará en los Juegos de la Commonwealth: "Sus logros me inspiraron"

Slavko Vincic expulsa a Enzo Fernández en la final del Mundial

Slavko Vincic se retira tras arbitrar la final del Mundial entre España y Argentina

Ida Mathilde Steensgaard durante su brutal reto en Odense, Dinamarca

Una noria, seis obstáculos y tres minutos y 33 segundos: el espectacular récord mundial de Ida Mathilde Steensgaard

Invasión de abejas en un partido de fútbol en Brasil
Fútbol

Un enjambre de abejas obliga a parar un partido de fútbol en Brasil

Gianni Infantino y Donald Trump entregan la Copa del Mundo a Rodri
Mundial 2026

Gianni Infantino, tras el Mundial: "Lamento que estuvierais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdierais todo"

Kylian Mbappé, en la final de consolación ante Inglaterra
Mundial 2026

Kylian Mbappé rompe su silencio tras el Mundial: "Duele y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir"

El delantero francés, máximo goleador del Mundial 2026, se dirige a los aficionados galos en una carta.

El equipo español de SailGP, en la Bahía de Cádiz
SailGP

Los Gallos triunfan en el GP de Gran Bretaña de SailGP y suman su segunda victoria en 2026

El equipo español, capitaneado por Diego Botín, se lleva la victoria en las aguas de Portsmouth y suma su segundo triunfo de la temporada.

Yan Diomande, en el Mundial 2026 con Costa de Marfil

Enfado del PSG con las "desproporcionadas exigencias de traspaso y salario" de Yan Diomande

Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati

Greg Rusedski, sobre Alcaraz: "Para tener alguna oportunidad de jugar en el US Open, tiene que..."

Lionel Scaloni, tras la final del Mundial 2026

Scaloni: "Aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce..."

Publicidad