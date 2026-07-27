Un enjambre de abejas obliga a parar un partido de fútbol en Brasil

Este sábado, el estadio Joia da Princesa fue testigo de un hecho inédito. Un enjambre de abejas tomó el protagonismo sobre el césped en la final del campeonato Baiano Sub-20 que enfrentaba al Fluminense de Feira y al Bahía.

Los jugadores reaccionaron echando el "cuerpo a tierra" boca abajo y con las manos sobre la cabeza. La incertidumbre de esta inusual situación duró más de diez minutos, hasta que se activaron los sistemas de riego del campo y consiguieron ahuyentar a los insectos. Una vez resuelto el problema, el partido se jugó y el Bahía goleó con un aplastante 8-0 a sus rivales.

Las abejas, protagonistas en otros deportes

No es la primera vez que las abejas amenazan a deportistas. Un caso muy recordado es el de Indian Wells en 2024. En los cuartos de final se enfrentaban Carlos Alcaraz y Alexander Zverev que durante el partido sufrieron un ataque de abejas.

Por suerte no hubo consecuencias, pero el partido estuvo detenido casi dos horas hasta que un apicultor resolvió la situación. Tras la reanudación el español impondría su tenis con un contundente 6-3 y 6-1 derrotando al alemán.

El caso de Moto GP

La categoría reina del motociclismo también fue víctima de estos insectos. El incidente más reciente lo sufrió el italiano Fabio Di Giannantonio en la sesión de clasificación de Le Mans este 2026 por una abeja que entró en su casco. Por suerte, el italiano no sufrió ninguna picadura.

Su compatriota Fabio Quartararo no corrió la misma suerte en 2021, ya que una abeja le picó en el cuello tras colocarse el casco durante el GP de Catalunya.

También en el béisbol

Durante partidos de béisbol en Estados Unidos, estos insectos también fueron protagonistas. Hubo varios casos similares a los mencionados, como el encuentro de pretemporada entre los San Diego Padres y los Colorado Rockies en 2017 o en un encuentro entre los Reds y los Giants de la MLB en 2019 con una brutal invasión antes de empezar el choque.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.