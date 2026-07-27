Gianni Infantino, tras el Mundial: "Lamento que estuvierais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdierais todo"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha hecho balance tras el Mundial 2026 y ha respondido a todos los que han lanzado críticas hacia la última Copa del Mundo, asegurando que el fútbol es "más grande que el odio". En su cuenta de Instagram, el máximo dirigente del fútbol mundial subraya que el Mundial fue "el más destacado" y "celebró lo mejor de la Humanidad"

Infantino sugirió a los críticos que "se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol".

"A quienes dedican su tiempo y energía a odiarnos, por favor tómense un momento para reflexionar, meditar, orar o mirar un partido de fútbol y observar verdaderamente los rostros, los ojos y las emociones", explica Infantino.

"Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", indica el presidente de la FIFA.

"Lamento que los partidos hayan terminado ya y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento que estuvierais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdierais todo", apunta Infantino en un mensaje a los críticos.

"Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos"

Gianni Infantino, en su reflexión sobre el Mundial, afirma que mientras los críticos difundían el "odio", la FIFA trabajaba "sin descanso para unir a países en guerra".

"Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos", añade el presidente de la FIFA.

Infantino evitó pronunciarse sobre las críticas al arbitraje y algunas decisiones polémicas, como la anulación de la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El fútbol es sinónimo de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Me siento increíblemente orgulloso de haber aportado mi granito de arena", concluye Infantino.