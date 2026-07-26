España se prepara para el eclipse solar total: cómo verlo de forma segura

Ante la llegada del eclipse, más vale prevenir que curar. "Un rayito que nos entre puede dar lugar a enfermedades en la retina, a veces irreversibles", advierte Aurelia Lázaro, gerente de ÓpticaPRO Lázaro. Por ello, es esencial hacerse con una gafa homologada. Debe llevar la norma internacional ISO 12312-2:2015, el marcado CE, información del fabricante y las instrucciones de uso.

Si miramos al eclipse sin protección "podemos tener visión borrosa, líneas torcidas y alteración de visión de los colores". De nada sirven gafas de sol oscuras, ni remedios caseros como radiografías o vidrios ahumados.

Mucho cuidado también con fotografiar el eclipse, ya que puede dañar el sensor de la cámara de nuestro móvil. "Son luces muy fuertes y sí que hay riesgo de cargarnos los aparatos", explica José Luis Mur, propietario de Fotocasión. Para evitarlo, existen filtros solares para todo tipo de dispositivos: "Son grises, pero muy oscuros".

Riesgo de incendios

Se prevén hasta 1 millón y medio de desplazamientos el próximo 12 de agosto. Por ello, el Gobierno y las CCAA preparan planes especiales de seguridad. "Habría que controlar el aforo, quién entra al monte y los accesos", recomienda Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales. Desde el grupo de Protección Civil de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses recomiendan a aquellos que lo puedan ver desde casa, que lo hagan: "Si alguien lo quiere disfrutar no hace falta moverse, esa afluencia de gente puede dificultar que la experiencia sea buena".

Y es que a más gente, mayor riego de incendio. En las zonas donde se vea el eclipse no se puede fumar, ni tirar vidrio o plásticos. Los vehículos, además, se deben aparcar en zonas habilitadas.

Peligran las redes de telefonía móvil

Daniel pide a la población que "disfruten en vivo del eclipse, que no se hagan streamings en redes sociales para no colapsar las redes de telefonía móvil". Es necesario extremar las precauciones para disfrutar del eclipse sin percances.

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