Antena 3 Noticias
Última hora

Eclipse

España se prepara para el eclipse solar total: cómo verlo de forma segura

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un fenómeno astronómico único: el primer eclipse solar total en la península en más de un siglo

Imagen de archivo de un eclipse.

España se prepara para el eclipse solar total: cómo verlo de forma segura | Antena 3 Galicia

Publicidad

Adrián Alba
Publicado:

Ante la llegada del eclipse, más vale prevenir que curar. "Un rayito que nos entre puede dar lugar a enfermedades en la retina, a veces irreversibles", advierte Aurelia Lázaro, gerente de ÓpticaPRO Lázaro. Por ello, es esencial hacerse con una gafa homologada. Debe llevar la norma internacional ISO 12312-2:2015, el marcado CE, información del fabricante y las instrucciones de uso.

Si miramos al eclipse sin protección "podemos tener visión borrosa, líneas torcidas y alteración de visión de los colores". De nada sirven gafas de sol oscuras, ni remedios caseros como radiografías o vidrios ahumados.

Mucho cuidado también con fotografiar el eclipse, ya que puede dañar el sensor de la cámara de nuestro móvil. "Son luces muy fuertes y sí que hay riesgo de cargarnos los aparatos", explica José Luis Mur, propietario de Fotocasión. Para evitarlo, existen filtros solares para todo tipo de dispositivos: "Son grises, pero muy oscuros".

Riesgo de incendios

Se prevén hasta 1 millón y medio de desplazamientos el próximo 12 de agosto. Por ello, el Gobierno y las CCAA preparan planes especiales de seguridad. "Habría que controlar el aforo, quién entra al monte y los accesos", recomienda Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales. Desde el grupo de Protección Civil de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses recomiendan a aquellos que lo puedan ver desde casa, que lo hagan: "Si alguien lo quiere disfrutar no hace falta moverse, esa afluencia de gente puede dificultar que la experiencia sea buena".

Y es que a más gente, mayor riego de incendio. En las zonas donde se vea el eclipse no se puede fumar, ni tirar vidrio o plásticos. Los vehículos, además, se deben aparcar en zonas habilitadas.

Peligran las redes de telefonía móvil

Daniel pide a la población que "disfruten en vivo del eclipse, que no se hagan streamings en redes sociales para no colapsar las redes de telefonía móvil". Es necesario extremar las precauciones para disfrutar del eclipse sin percances.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El 'Arca de Noé' que alberga más de un millón de semillas en Noruega, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Bóveda Global de Svalbard, el mayor banco mundial de semillas

Publicidad

Ciencia

Imagen de archivo de un eclipse.

España se prepara para el eclipse solar total: cómo verlo de forma segura

Luna Roja

¿Por qué la Luna se ve roja en Madrid? El humo de los incendios tiene la respuesta

Teide

El Teide registra más de mil movimientos sísmicos de baja magnitud en dos días

Asteroide
Asteoride

China prepara un ensayo de defensa planetaria: enviará una nave para impactar contra un asteroide

Tania Le Pivert, investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias
ASTEROIDES

Un asteroide llevará el nombre de una investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

Imagen de archivo de la Luna
SATÉLITE

Demuestran que el suelo lunar puede servir para construir carreteras y edificios en la Luna

Un estudio de la UPV y la Universidad de Surrey concluye que el calentamiento por microondas permite procesar el regolito de forma más rápida y eficiente que los métodos tradicionales.

Imagen del planeta Tierra
Vida en La Tierra

La Tierra tiene una nueva fecha límite para la vida tal y como la conocemos, según un estudio

Un nuevo estudio ha recalculado cuánto tiempo podrán sobrevivir los organismos que dependen de la fotosíntesis antes de que el envejecimiento del Sol altere por completo las condiciones del planeta

Miguel López Rivera

Rosalía inspira el nombre de una proteína descubierta por un científico andaluz en Harvard

Eclipse solar

Dónde se verá mejor el eclipse solar 2026 en España; estas son las mejores ciudades para observarlo

Incubadora

Una placenta artificial logra mantener con vida durante 21 días a un feto prematuro en un ensayo pionero en Europa

Publicidad