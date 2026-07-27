Pedro Sánchez pide precaución ante las "más de 170.000 hectáreas calcinadas": Es "multiplicar por seis el total" respecto al año pasado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes las zonas afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, donde continúan las labores de extinción.

Sánchez ha pedido precaución ante la cifra de más de "170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año". El presidente sostiene que eso es "multiplicar por seis" el total respecto al año anterior.

Sobre el pacto de Estado contra la emergencia climática, Sánchez considera que "tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave y que la reconstrucción sea mucho más rápida", y por ello ha adelantado uno de los 15 ejes de dicho pacto: este consistirá en la "creación de refugios climáticos, más de mil a lo largo y ancho de nuestro país", informa el presidente. Además, Sánchez se ha dirigido a los afectados. "Pido paciencia y comprensión a los desalojados y confinados".

El presidente ha indicado que "quedan horas difíciles, complejas", y asegura que la "prioridad" es la de defender "la vida de la gente, los núcleos de población y luchar contra el incendio, en este caso, el de Castellón".

Tanto al inicio como al final de la comparecencia, Sánchez ha Agradecido a los medios "frente a los bulos" y desinformación. "Sois muy relevantes. Hay mucha desinformación", afirma.

Sánchez se encontraba acompañado en la declaración ante los medios por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en esta comunidad, Pilar Bernabé.

Ante la amenaza de los incendios, tanto Sánchez como el president de la Generalitat piden a la población estar "muy pendientes a lo que digan las instituciones publicas".

Investigan el origen del nuevo incendio en Castellón

Las llamas en el incendio de Vall d'Uixó han calcinado más de 6.500 hectáreas y miles de personas permanecen evacuadas, además del confinamiento de varios municipios. Las autoridades esperan que la evolución meteorológica facilite la estabilización del incendio a lo largo de los próximos días.

Sobre el origen de este incendio en concreto, Pérez Llorca afirma que, según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, todo apunta a que el origen del incendio "no han sido causas naturales", aunque admite que "es difícil en estos momentos saber qué ha pasado".

Casi 64.000 personas confinadas en Vall d'Uixó

La situación continúa siendo delicada en La Vall d'Uixó, donde el incendio permanece sin controlar tras calcinar más de 6.500 hectáreas.

Más de 16.000 personas han tenido que ser desalojadas y alrededor de 64.000 permanecen confinadas. En la zona trabajan cerca de 450 efectivos y una veintena de medios aéreos para tratar de estabilizar un fuego cuya evolución sigue preocupando. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que "no parece" que el origen del incendio responda a causas naturales, aunque ha insistido en que la investigación continúa abierta.