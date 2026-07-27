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Los Gallos triunfan en el GP de Gran Bretaña de SailGP y suman su segunda victoria en 2026

El equipo español, capitaneado por Diego Botín, se lleva la victoria en las aguas de Portsmouth y suma su segundo triunfo de la temporada.

El equipo español de SaiGP tras su victoria en Portsmouth

El equipo español de SaiGP tras su victoria en Portsmouth SALVA FONOLLÁ | SPAIN SAILGP TEAM

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Segunda vitoria de Los Gallos, el equipo español de SailGP, en la temporada 2026. Esta vez fue en el Gran Premio de Gran Bretaña con remontada en la final, justo después de ganar el GP de Canadá, en Halifax. La embarcación capitaneada por Diego Botín, que estuvo muy cerca de quedarse fuera de la final en las aguas de Portsmouth, fue la mejor en la manga definitiva del domingo, sabiendo leer a la perfección los cambios de viento y aprovechando los errores de sus rivales.

"No tuvimos salidas espectaculares, pero la recuperación que pudimos hacer fue muy buena en general", analizaba Diego Botín.

Sexto podio de la temporada y segunda victoria consecutiva para los Gallos, cerca de hacer historia en la conocida como formula 1 del mar.

"Ha sido una temporada un poco extraña, llegando a todas las finales pero al mismo tiempo con dos ceros en el marcador. Como equipo, nos esforzamos por mejorar en cada evento y nos está dando buenos resultados últimamente", indicaba Nicole van der Velden, estratega de Los Gallos.

Segundos en la general por detrás de Australia

La regata no arrancó bien para el equipo español, que se encontró en la cuarta y última posición frente a Suecia, Canadá y Suiza. La tripulación de Diego Botín fue capaz de remontar, gracias, en buena medida, a una maniobra en el segundo giro, se puso en cabeza y no abandonó el primer puesto. Los diez puntos de la victoria sitúan a España con 54 en la clasificación general.

Los Gallos ocupan el segundo puesto, por detrás de Australia (66 puntos) y por delante de Suecia (47). La siguiente cita del año, la novena, será el Gran Premio de Sassnitz (Alemania), los próximos días 22 y 23 de agosto.

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