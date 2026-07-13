Greg Rusedski pone en duda que Alcaraz pueda regresar en el US Open: "Lo que noté al ver el video es que..."

Con Jannik Sinner coronándose por segundo año consecutivo en Londres, el mundo del tenis sigue suspirando por el regreso de Carlos Alcaraz. El murciano no juega un partido desde mediados de abril, cuando se retiró del Conde de Godó por una lesión sufrida en su debut ante Otto Virtanen. El campeón de siete grand slam no ha podido defender el título en Roma, Roland Garros o Queen's, y tampoco ha podido jugar en Madrid o Wimbledon. La gran pregunta es cuándo estará listo para regresar.

El pasado jueves publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver golpeando de forma muy suave con su derecha y haciendo varios movimientos, incluido el del saque, con una raqueta sin cordaje. Pese a que la mayoría ha visto en esa publicación en su Instagram un paso adelante para su regreso, Greg Rusedski ha mostrado su preocupación y escepticismo por verle de vuelta para Cincinnati y el US Open, dos torneos que ganó la temporada pasada.

"Me sorprendería si juega el US Open porque al ver el vídeo te das cuenta que golpea derechas muy suaves, algunos revés ligeros, apenas golpea la pelota... . Y cuando sacaba, ¿te diste cuenta de que no hacía un solo saque? Hacía el movimiento completo, aterrizaba, dejaba caer la pelota y luego volvía a empezar el movimiento. Para mí, publicar un video así, supongo que te da publicidad para decir: 'Miren, estoy trabajando duro para intentar recuperarme', pero me genera más preguntas que respuestas y me indica que hay algo mucho más serio si realmente no está golpeando bien la pelota", reflexiona el finalista del US Open de 1997 y ganador de 15 títulos ATP en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.

El extenista de 52 años, nacido en Montreal, Quebec, el 6 de septiembre de 1973, no esconde su preocupación al ver la última preocupación de Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

"Desde mi perspectiva como entrenador y jugador, estoy profundamente preocupado", lamenta Greg Rusedski.

"Alcaraz es desesperadamente necesario en el tenis masculino"

El extenista británico admite que la ausencia del ganador de siete grand slam es demoledora para el tenis y el circuito.

"Otra cosa para mí es que lo extrañamos. Seamos honestos, sabes que esa rivalidad entre Sinner y Alcaraz fue increíble durante estos dos años y ese partido del Abierto de Francia fue probablemente el partido de Roland Garros. Fue mi partido favorito de todos los tiempos. Lo bueno es que Zverev ha dado un paso al frente desde que se fue, desde el Open de Australia. Esa es la buena noticia, pero lo necesitamos", indica Greg Rusedski en su canal de Youtube.

"Él es una megaestrella y espero que vuelve y encuentre una manera de resolver este problema con la muñeca. Si necesita tomarse incluso todo el año libre, pero que pueda regresar al final de la temporada completamente en forma, eso sería positivo. Así que que se tome el tiempo que necesite, no se arriesgue y esperemos que regrese, porque no queremos que esté fuera del juego ya que es desesperadamente necesario en el tenis masculino", concluye Greg Rusedski.