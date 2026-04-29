Jannik Sinner impone la lógica y frena a Rafa Jódar en Madrid (6-2 y 7-6)

Rafa Jódar chocó con la realidad y se despidió de Madrid tras caer ante Jannik Sinner (6-2 y 7-6(0)) en los cuartos de final, después de plantar cara al número 1 del mundo en un segundo set que se resolvió en el tie-break. Pese a la derrota, el tenista de Leganés ya es una realidad en el circuito y el próximo lunes aparecerá como el 34º del mundo tras una semana de ensueño en la capital de España, ganando a Jesper de Jong, Alex de Miñaur, Joao Fonseca y Vit Kopriva.

El jugador madrileño tuvo sus opciones y obligó a Sinner a no relajarse en las casi dos horas que duró el duelo más esperado del torneo en la Manolo Santana. La firma del italiano a la cámara (What a player!) tras acabar el partido confirma que Jódar va a dar muchas alegrías al tenis español.

Por su parte, Jannik Sinner sumó una nueva victoria y está a tan solo dos de convertirse en el primer jugador capaz de levantar el título en cinco ATP1000 de forma consecutiva. El de San Cándido se ha llevado el trofeo en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo; y ya está en las semifinales de Madrid, donde se medirá al ganador del choque entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.

Un Sinner de récord y sin freno

Jannik Sinner acumula 26 triunfos consecutivos en torneos Masters 1.000 (52-2 en sets), por el camino ha ganado los títulos en el París Masters, Indian Wells, Miami y Montecarlo. El pupilo de Darren Cahill puede salir de la capital de España, si levanta el título el domingo, con su cuarto título del año y con una ventaja de 1.390 puntos sobre Carlos Alcaraz.

Rafa Jódar saltó a la pista sin miedo, a por todas y con poco respeto al ganador de cuatro grand slam y actual número 1 del mundo. Pero el de Leganés se hundió tras no aprovechar las bolas de break de las que gozó en el primer set y entregó la primea manga (6-2).

Más pelea hubo en un segundo set en el que Jódar llevó hasta el tie-break al jugador transalpino. Pero una vez más, Sinner sacó su mejor versión -ganando los últimos 11 puntos del duelo- en ese momento para endosarle un doloroso 7-0 en ese tie-break y acabar con el sueño del jugador de Leganés en el Mutua Madrid Open.

Sinner, sobre Jódar: "Me llevó al límite; es un jugador increíble"

El italiano Jannik Sinner elogió a Rafa Jódar, tras su partido en los octavos del Mutua Madrid Open y admitió que el tenista de Leganés le llevó "al límite".

"Rafa me llevó al límite; es un jugador increíble. Ha sido un partido de altísimo nivel", admitió el número 1 del mundo a pie de pista.

"Tuve algo de suerte en el segundo set, pero también se debe a que tengo un poco más de experiencia", indicó el jugador de San Cándido.

"Primera vez en semifinales aquí, estoy realmente feliz", apuntó el italiano.