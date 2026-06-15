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Oficial: Marc Cucurella ficha por el Real Madrid hasta junio de 2032

El Real Madrid anuncia el fichaje de Marc Cucurella por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.

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El cambio de look de Cucurella si gana España: ¿Qué promete hacer con su pelo?EFE

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El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Marc Cucurella para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", informa el club blanco.

El lateral internacional español se convierte en el primer fichaje del Real Madrid y es el primer refuerzo para José Mourinho, que la semana pasada fue confirmado como técnico blanco para las tres próximas temporadas.

El anuncio coincide con el día en el que la selección española de fútbol debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Precisamente, Marc Cucurella es uno de los 26 futbolistas españoles presentes en la Copa del Mundo y apunta a titular hoy ante la selección caboverdiana.

El Chelsea despidió a Marc Cucurella con un breve comunicado en el que agradeció su trayectoria al internacional español en el club londinense.

"Marc Cucurella ha completado una transferencia permanente al equipo de La Liga española Real Madrid. Todos en Chelsea FC quieren agradecer a Marc por sus esfuerzos durante su tiempo en el club y por el papel que desempeñó en nuestros logros recientes", indicó el Chelsea.

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