Cuánto dinero ha ganado Ilia Topuria tras perder el cinturón de peso ligero ante Gaethje en la Casa Blanca

Ilia Topuria vivió esta madrugada la peor noche de su carrera deportiva al ser derrotado por Justin Gaethje ante Donald Trump en la Casa Blanca. El luchador hispanogeorgiano dijo adiós a su imbatibilidad (17-1) y perdió su cinturón de campeón de peso ligero.

'El Matador' esta vez no tuvo su día y la experiencia, el descaro y los contundentes golpes del estadounidense Gaethje fueron suficientes para tumbar al que todavía no había besado la lona.

"We finish the fight", dijo su hermano Alexander

Topuria cayó por K.O. técnico al final del cuarto asalto, cuando su hermano Alexander decidió parar la pelea, "We finish the fight", dijo su hermano al médico. De esta manera, Gaethje pasó a coronarse a sus 37 años como nuevo monarca del peso ligero.

Pese a la dura derrota, y que nada más terminar el combate fue enviado directamente al hospital, Topuria ha recibido un importante e imponente montante económico. Una cifra que se desconoce pero a la que nos podemos acercar teniendo en cuenta que hasta ahora era el campeón mundial, además de su caché, contratos publicitarios, bonus...

¿Cerca de los 10 millones de dólares?

Desde el principio se ha especulado con que las ganancias totales del nacido en Halle pueden alcanzar la impresionante cifra de 10 millones de dólares (8,7 millones de euros), según la Razón, debido a una bolsa garantizada, los acuerdos de patrocinio exclusivos y los millonarios incentivos en criptomonedas con los que ha innovado esta velada. Como fijo para Topuria y Gaethje cada uno se llevó 425.000 dólares cada uno. Eso sí, como mínimo superará los tres millones de dólares.

Eso sí, estuvo lejos de optar a protagonizar la mejor actuación de la noche, por la que podría haber recibido 425.000 dólares. Unas cifras de récord que incentivaron a los 14 peleadores de la cartelera para buscar la finalización desde el primer momento. Además, la UFC aumentó el bono de la pelea de la noche de 50.000 dólares a 100.000 dólares.

Cabe recordar que Ilia se llevó 750.000 dólares por presentarse, 100.000 por ganar y 50.000 por el bono de la velada. Esto sin contar ingresos televisivos y patrocinios.

Un K.O técnico y una cara que 'asusta'

Con la cara ensangrentada, y el ojo izquierdo considerablemente hinchado, Ilia Topuria se bajaba del octógono después de que el árbitro parara el combate. Lo hacía tras un aviso del médico del circuito internacional de artes marciales mixtas (MMA), que consideraba que el español no estaba en condiciones de seguir con seguridad para su salud, KO técnico.

A falta de confirmación oficial, Ilia Topuria podría sufrir una fractura del hueso orbital, algo que le podría tener alejado del octógono varios meses y, probablemente, todo lo que resta de 2026.

Dana White: "Ilia está destrozado"

"Sí, Ilia está en el hospital, está destrozado. No soy doctor, pero probablemente tiene roto el hueso orbital. Esto no es un hecho, pero mis planes para él son que vaya a casa, descanse y se recupere, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él", explicaba Dana White tras el combate celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

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