El mensaje de Ilia Topuria a Gaethje tras perder el cinturón: "Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste"

Ilia Topuria se ha pronunciado en redes sociales tras sufrir la primera derrota en su carrera profesional y perder el cinturón de peso liguero ante el estadounidense Justin Gaethje. Lo hizo por K.O técnico en el cuarto asalto, en la Casa Blanca y delante de Donald Trump en su 80 cumpleaños.

"Justin, dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer round..."

"Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierdo. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Esa es la naturaleza de este juego. La gloria y el dolor caminan lado a lado. Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", escribió el nacido en Halle en su perfil oficial de Instagram.

El hispanogeorgiano tardará mucho en volver a competir, todavía es muy pronto para comenzar a fijar fechas pero parece claro que será a partir de 2027, por mucho que Topuria haya dejado claro que quiere volver y tomarse su revancha.

Fractura orbital, pero no pasará por el quirófano

Después de que Topuria cediera su trono, fue enviado directamente al hospital, donde se le ha diagnosticado una fractura orbital, pero la buena noticia es que no tendrá que pasar por ningún tipo de intervención quirúrgica.

"Que vaya a casa, descanse y se recupere"

Ya lo adelantó el mandamás de la UFC, Dana White: "Sí, Ilia está en el hospital, está destrozado. No soy doctor, pero probablemente tiene roto el hueso orbital. Esto no es un hecho, pero mis planes para él son que vaya a casa, descanse y se recupere, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él", explicaba tras el combate celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

La pelea la terminó parando Alexander, hermano de Ilia, al ver que su hermano apenas veía por ningún ojo. El propio Topuria admitió a su equipo que apenas podía ver tras los golpes que le propinó su rival en el rostro. "No veo casi nada", aseguraba el peleador hispano georgiano.

Pese a la derrota y al mazazo que supone a la moral de Topuria, el hecho de que no haya una lesión grave en el ojo es una noticia más que positiva, sobre todo de cara a sus futuras peleas y, por supuesto, a nivel de salud personal.

"Topuria estaba muy preocupado por su sangre"

Gaethje, por su parte, reconoció la dureza del combate e ironizó sobre su rival: "Él es un chico tan bonito, tan preocupado por la sangre. Le golpeé, él estaba hirviendo y empezó a golpearme de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pero él es tan jodidamente peligroso", dijo tras el combate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.