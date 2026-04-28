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Mutua Madrid Open

Rafa Jódar arrasa a Kopriva y se cita con Sinner en cuartos del Mutua Madrid Open

El madrileño se deshizo del checo en dos sets (7-5 y 6-0) con un break en la primera manga y una gran exhibición en la segunda. Próximo rival, el número 1 del mundo.

Rafa J&oacute;dar celebrando un punto en Madrid

Rafa Jódar celebrando un punto en MadridEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Rafa Jódar continúa deslumbrando en el Mutua Madrid Open. El madrileño se ha deshecho sin ningún problema del checo Vit Kopriva en dos mangas para avanzar a cuartos de final, y el que espera no es otro que el número uno del mundo, Jannik Sinner.

Jódar aprovechó un break ante Kopriva para apuntarse el primer set (7-5) y arrasó al checo con un rosco en la segunda manga (6-0).

El madrileño se medirá a Sinner este miércoles a partir de las 16h de la tarde, en un horario modificado para no coincidir con las semifinales de Champions League que disputarán Atlético de Madrid y Arsenal en el estadio Metropolitano.

Jódar, que a sus 19 años ha logrado compensar en Madrid la ausencia de Carlos Alcaraz llegando a las últimas rondas, se enfrentará ahora al 'monstruo final'. Sinner llega volando a este partido, con 25 victorias encadenadas en Masters 1000 este año.

Casper Ruud vence a un renacido Tsitsipas

Otro que estará en cuartos de final es el noruego Casper Ruud, actual campeón del Mutua Madrid Open. Ruud ha logrado alargar la defensa de su corona derrotando a un gran Stefanos Tsitsipas después de salvar dos bolas de partido.

El partido llegó al tie-break en las tres mangas. En la primera se impuso Tsitsipas y en la segunda Ruud. El griego también logró ir break arriba en la tercera manga, llegando a servir para ganar el partido, pero Ruud se agarró al fondo de la pista para igualar el break y llevarse el partido en un último tie-break de infarto.

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