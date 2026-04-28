Rafa Jódar arrasa a Kopriva y se cita con Sinner en cuartos del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar continúa deslumbrando en el Mutua Madrid Open. El madrileño se ha deshecho sin ningún problema del checo Vit Kopriva en dos mangas para avanzar a cuartos de final, y el que espera no es otro que el número uno del mundo, Jannik Sinner.

Jódar aprovechó un break ante Kopriva para apuntarse el primer set (7-5) y arrasó al checo con un rosco en la segunda manga (6-0).

El madrileño se medirá a Sinner este miércoles a partir de las 16h de la tarde, en un horario modificado para no coincidir con las semifinales de Champions League que disputarán Atlético de Madrid y Arsenal en el estadio Metropolitano.

Jódar, que a sus 19 años ha logrado compensar en Madrid la ausencia de Carlos Alcaraz llegando a las últimas rondas, se enfrentará ahora al 'monstruo final'. Sinner llega volando a este partido, con 25 victorias encadenadas en Masters 1000 este año.

Casper Ruud vence a un renacido Tsitsipas

Otro que estará en cuartos de final es el noruego Casper Ruud, actual campeón del Mutua Madrid Open. Ruud ha logrado alargar la defensa de su corona derrotando a un gran Stefanos Tsitsipas después de salvar dos bolas de partido.

El partido llegó al tie-break en las tres mangas. En la primera se impuso Tsitsipas y en la segunda Ruud. El griego también logró ir break arriba en la tercera manga, llegando a servir para ganar el partido, pero Ruud se agarró al fondo de la pista para igualar el break y llevarse el partido en un último tie-break de infarto.