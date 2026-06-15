Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Leire Díez

Leire Díez: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

La llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez asegura en una entrevista que la están "utilizando de llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", pero defiende que ella no lo conoce personalmente, "nunca" se ha reunido con él.

Leire Díez

Leire DíezEUROPA PRES, ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

"Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo" con esta declaración la llamada 'fontanera del PSOE' abre una rendija más en lo que puede alcanzar el 'caso Leire'. La actual es una semana clave, judicialmente hablando, para el PSOE, y justo este lunes, Leire Díez ha concedido una entrevista al Diario Montañés.

El juez investiga si Díez junto con Santos Cerdán lideraban una presunta "organización criminal" que tendría como fin torpedear las investigaciones judiciales que pudiesen molestar a los socialistas. Esta entrevista llega después de que el juez levantase el secreto de sumario sobre este caso y con él se conocieron las anotaciones que se atribuyen a Díez.

Asegura que la están "utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", pero insiste en que no lo conoce personalmente. La fontanera asegura que "nunca" se ha reunido con él y añade que por lo que le "han dicho tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada".

Está dolida con el "relato falso" que se ha creado en torno a su persona y reprocha a la UCO el informe del que dice: "la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor". Sobre Santos Cerdán reprocha que "han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones", pero "cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado". También manifiesta que su único deseo es que "la dejen en paz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mañueco presenta la composición de su nuevo Gobierno con Vox

Mañueco

Publicidad

España

Leire Díez

Leire Díez: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, obligada a comparecer personalmente ante el juez Peinado, ¿qué ocurre si no se presenta?

El Partido Popular eleva la presión contra los socialistas con una nueva página web

El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción" del PSOE

Zapatero se defiende ante su imputación en el caso Plus Ultra: "Toda mi actividad se ha realizado siempre con respeto a la legalidad"
CASOS PSOE

Se avecina una semana de asfixia judicial para el PSOE

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez
CRISIS PSOE

Carmen Fúnez carga contra el presidente: "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido"

Maria jose ortega alcaldesa de Aguilar del Campoo, Palencia.
ACCIDENTE TRÁFICO

Herida grave la senadora y alcaldesa María José Ortega tras una colisión en Palencia

La regidora de Aguilar de Campoo fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos tras un choque fronto-lateral; otras dos personas resultaron trasladadas a centros sanitarios.

Felipe VI detectó la avería en el avión que tenía previsto llevar al papa de vuelta a Roma
LEON XIV

Felipe VI detectó la avería en el avión que tenía previsto llevar al papa de vuelta a Roma

Según explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue el monarca español quien advirtió que algo no iba bien durante las operaciones previas al despegue

Imagen de las joyas

79 joyas y 1,23 millones: la caja fuerte de Zapatero que complica su futuro judicial

Mañueco

Mañueco presenta la composición de su nuevo Gobierno con Vox

Ione Belarra

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid: "Harta de la mierda de gobernantes...."

Publicidad