Leire Díez: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

"Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo" con esta declaración la llamada 'fontanera del PSOE' abre una rendija más en lo que puede alcanzar el 'caso Leire'. La actual es una semana clave, judicialmente hablando, para el PSOE, y justo este lunes, Leire Díez ha concedido una entrevista al Diario Montañés.

El juez investiga si Díez junto con Santos Cerdán lideraban una presunta "organización criminal" que tendría como fin torpedear las investigaciones judiciales que pudiesen molestar a los socialistas. Esta entrevista llega después de que el juez levantase el secreto de sumario sobre este caso y con él se conocieron las anotaciones que se atribuyen a Díez.

Asegura que la están "utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", pero insiste en que no lo conoce personalmente. La fontanera asegura que "nunca" se ha reunido con él y añade que por lo que le "han dicho tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada".

Está dolida con el "relato falso" que se ha creado en torno a su persona y reprocha a la UCO el informe del que dice: "la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor". Sobre Santos Cerdán reprocha que "han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones", pero "cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado". También manifiesta que su único deseo es que "la dejen en paz".