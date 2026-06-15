Begoña Gómez, obligada a comparecer personalmente ante el juez Peinado, ¿qué ocurre si no se presenta?

Begoña Gómez tiene hoy la "obligación de comparecer" ante el juez Juan Carlos Peinado que ha citado a la mujer del presidente del Gobierno para comunicarle formalmente su intención de llevarla a juicio por cuatro delitos.

Esta audiencia preliminar comenzará a las 18.00 horas y a ella también han sido convocados la asesora de Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La citación estaba prevista inicialmente para el 9 de junio pero Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento.

¿Qué ocurre si no acuden presencialmente los citados?

Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés tienen la "obligación de comparecer personalmente" bajo "apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" en caso de que no lo hicieran. Así de tajante se ha manifestado el juez en su auto.

A esta audiencia preliminar están citadas también s la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, que están lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.

En esta causa, conocida como 'caso Begoña Gómez' se investiga si hubo un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.

La defensa de Gómez pide para ella la absolución ya que argumenta que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. En la misma línea se posiciona la Fiscalía. Sin embargo, las acusaciones piden hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte al apreciar "evidente riesgo de fuga".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.