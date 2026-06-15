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Queen's 2026

Día y hora del debut de Rafa Jódar en el torneo de Queen's ante Ignacio Buse

El de Leganés arranca la gira de hierba en el HSBC Championships, en The Queen's Club. Consulta todos los detalles del Ignacio Buse - Rafa Jódar del torneo de Queen's 2026.

Rafa Jódar, en un partido

Rafa Jódar, en un partidoEfe

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Rafa Jódar regresará este martes a las pistas dos semanas después de ceder ante Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros. El de Leganés afronta la gira de hierba tras su gran inicio de 2026, donde ha escalado posiciones en el ranking de forma meteórica hasta presentarse esta semana en el Queen's Club como número 23 de la ATP. Es una incógnita saber cómo rendirá el madrileño sobre una superficie en la que no ha jugado en los dos últimos años.

"No he jugado mucho en hierba, pero buscaré alguna pista para entrenar y poder adaptarme. No sé muy bien lo que me espera en esa superficie. Lo hice bien en los torneos junior que jugué, pero no me sirven como referencia", aseguró el de Leganés el pasado 5 de junio tras su derrota ante Zverev.

Rafa Jódar debutará este martes 16 de junio en el HSBC Championships, más conocido como torneo de Queen's, ante el peruano Ignacio Buse. El joven tenista de Lima (22 años) es otro de las jóvenes promesas del circuito: arrancó el año en el puesto 102 y ahora mismo es el 35º del ranking ATP. En el ATP500 de Hamburgo se coronó, ganando en la final a Tommy Paul (7-6(6), 4-6 y 6-3).

"No he jugado mucho en hierba, pero creo que es una superficie en la que puedo rendir bien. Esta semana me estoy adaptando con los entrenamientos. Tienes un mes para jugar en esta superficie, y si no participas en los torneos ATP, nunca jugarás en ella" explicó Jódar a ATP Media en el Queen's Club este mismo domingo.

"Esta semana me estoy adaptando con los entrenamientos. Tienes un mes para jugar en esta superficie, y si no participas en los torneos ATP, nunca jugarás en ella", explicó el de Leganés.

"Vine a Londres antes para tener más días para entrenar. Estoy disfrutando de Londres. Es una ciudad preciosa. Jugar aquí en Queen's por primera vez significa mucho para mí. Estoy muy contento con cómo está yendo la transición de la tierra batida a la hierba", explicó Jódar.

Si Jódar logra superar su estreno de este martes en Queen's, en los octavos de final se cruzará con el ganador del Brandon Nakashima - Marton Fucsovics. En unos hipotéticos cuartos de final, Rafa Jódar podría verse las caras con Alex de Miñaur, Gabriel Diallo o Denis Shapovalov. En unas posibles semifinales, el madrileño podría jugar ante Jakub Mensik o el argentino Francisco Cerúndolo.

Por el lado inferior del cuadro va Alejandro Davidovich, quien debutará Cameron Norrie el martes 16 de junio. Si gana l tenista británico, Davidovich le se medirá en octavos de final ante el ganador del Corentin Moutet - G. Mpetshi Perricard. En unos hipotéticos cuartos de final, Davidovich podría cruzarse con el estadounidense Tommy Paul. Jiri Lehecka es el principal favorito por el lado inferior del cuadro, el año pasado perdió en la final de Queen's ante Carlos Alcaraz.

Horario y dónde ver el Ignacio Buse - Rafa Jódar de Queen's

El Ignacio Buse - Rafa Jódar, partido de 1/16 de final de Queen's 2026, se jugará el martes 16 de junio en un horario por confirmar por parte de la organización del HSBC Championships.

La crónica del partido y la última hora del torneo de Queen's se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado y las reacciones de los protagonistas.

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