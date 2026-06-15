Mundial 2026: La saga 'Tako' está de vuelta para dar su primer pronóstico del España - Cabo Verde

La perdiz Tako se hizo famosa hace varios años dando sus pronósticos para la selección española de fútbol en la Eurocopa 2021 y ahora, cinco años después, los descendientes de esta ave regresan para pronosticar los resultados de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

"La saga Tako vamos a intentar que ayude a España a ganar este partido", indica Salvador Sánchez Ferrando. En la secuencia se puede ver a la perdiz comenzado a comer caracoles y dirigiéndose hacia el terreno de juego donde está un cartel de España, lo que indica una victoria de la actual campeona de Europa.

"Se va decantando poco a poco comiendo caracoles del campo español. Y, claramente, nuestro amigo se decanta por nuestro equipo, dándole una clara victoria en este primer partido a España. Esto no puede fallar. ¡Vamos España!", exclama Salvador Sánchez Ferrando.

Calendario de España en la fase de grupos del Mundial 2026

La selección española de fútbol, encuadrara en el Grupo H, debuta en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio ante Cabo Verde, a las 18:00 horas. El segundo partido de España se jugará el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí, también a las 18:00 horas.

El tercer y último partido de la selección española de fútbol en la fase de grupos del Mundial 2026 se jugará el sábado 27 de junio frente a Uruguay, a las 02:00 horas.

Si los de la Luis de la Fuente terminan primeros del Grupo H irán por el lado izquierdo del cuadro, mientras que si terminan segundos irían por el lado derecho del cuadro. En caso de ser terceros del Grupo H, la selección española de fútbol debería echar cuentas para ver si logra clasificarse como una de las mejores ocho terceras de la fase de grupos.