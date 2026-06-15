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Vignale, Gaspi y Oliver Tree

Bizarrap y Nicki Nicole se despiden de Vignale, Gaspi y Oliver Tree, muertos en un accidente: "El dolor es inmenso"

El productor Lucas Vignale, el youtuber 'Gaspi' y el músico Oliver Tree han muerto en un choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

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Bizarrap y Nicki Nicole se despiden de Vignale, Gaspi y Oliver Tree, muertos en un accidente: "El dolor es inmenso" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Conmoción en el mundo audiovisual tras conocerse la muerte del productor Lucas Vignale, el youtuber 'Gaspi' y el músico Oliver Tree. Ambos han fallecido tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

En el accidente han muerto seis personas y aunque ya ha trascendido la identidad de los pasajeros de una de las aeronaves no se ha confirmado a quien pertenecen los cuerpos recuperados.

Lucas Vignale tenía 29 años y fue director de varios vídeos musicales de artistas de renombre. De la triste noticia se ha hecho eco Bizarrap que a través de sus redes sociales no ha escondido su "inmenso dolor". Con una foto en la que aparece con Vignale escribe: "No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

También quiso despedirse del productor audiovisual Nicki Nicole que también utilizó historias de Instagram mostrando un fragmento de una grabación de uno de sus videos musicales y afirmando: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

El youtuber argentino Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree son otros de los pasajeros que se sabe viajaban con Vignale. Reconocidos nombres de YouTube como los españoles Rubius e Ibai Llanos, al igual que el argentino Coscu, despidieron a 'Gaspi' con sentidos mensajes en sus redes sociales. Vignale publicó la última imagen conocida de 'Gaspi' a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar. El canal de streaming Blender, en el que Gaspar había estrenado recientemente una producción audiovisual, se despidió del youtuber en sus redes, agradeciéndole por su "arte" y "sensibilidad", y comentó: "Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho".

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos se ha hecho cargo de la investigación para aclarar los motivos del accidente.

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