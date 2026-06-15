Mundial 2026
España - Cabo Verde: Alineaciones y partido del Mundial 2026, en directo
Sigue el partido entre España y Cabo Verde y consulta las alineaciones oficiales del partido de fútbol del Mundial 2026 y el resultado del España - Cabo Verde.
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España, actual campeona de Europa y finalista de la Nations League, afronta este lunes su debut en el Mundial 2026 ante la que puede ser la Cenicienta del grupo H, Cabo Verde, que debuta en una cita mundialista. Arabia Saudí y Uruguay son los otros dos rivales de La Roja en esta fase de grupos y se enfrentarán a las 00:00 de este martes.
Pese a que la selección de Luis de la Fuente es la grandísima favorita a la victoria, España tiene una cuenta pendiente con los debuts mundialistas, ya que solo ha ganado 5 veces su primer partido en las 16 veces que ha jugado la Copa del Mundo.
Alineaciones de España y Cabo Verde
- OFICIAL España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri, Gavi; Ferran Torres y Oyarzabal.
- Posible Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo; Lenini, Semedo; Cabral, Monteiro, Mendes y Livramento.
¡Sigue el debut de La Roja en DIRECTO!
Recuerda que puedes seguir el debut de España en el Mundial 2026 aquí, en la parte inferior de esta noticia en la web de Antena 3 Deportes, con la retransmisión en directo, el resultado y los goles.
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Ya conocemos también la alineación oficial de Cabo Verde
El equipo africano sale hoy ante España con Vozinha; Borges, Pico, Lopes Cabral, Moreira; Cabral, Pina; Duarte, Monteiro; Livramento y Mendes.
España, en Atlanta ante el primer paso de un sueño mundialista
El Atlanta Stadium será el escenario del estreno de la Roja en una competición a la que llega respaldada por su gran rendimiento en los últimos años, Nations League y Eurocopa incluidas. Enfrente está una selección debutante, teóricamente inferior, pero que afronta el partido sin presión y con la ilusión de sorprender.
Marc Cucurella, un 'madridista' en el primer 11 de la Roja
El Real Madrid ha anunciado hoy el fichaje de Marc Cucurella por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.
¿A qué hora empieza el partido?
El partido de España y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026 se disputará este lunes 15 de junio a las 18:00 (horario peninsular) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Un estadio con capacidad para 71.000 espectadores y en el que España espera comenzar con buen pie su andadura en la cita mundialista.
La expedición española ya está en el Atlanta Stadium
Los futbolistas de la Roja ya están pisando el césped en la previa de su debut mundialista.
¿Cuál será la primera alineación de España en el Mundial 2026?
Prácticamente no hay dudas, porque Luis de la Fuente seguramente repita la alineación que hizo frente a Perú en el último amistoso previo al Mundial. El riojano no ha querido confirmar la titularidad de ningún jugador, pero parece claro quienes serán los 11 elegidos para medirse a Cabo Verde este lunes a partir de las 18:00 (horario peninsular) en Atlanta, Estados Unidos:
11: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Ferran, Baena y Oyarzabal.
Gavi, la sorpresa de Luis de la Fuente en el debut mundialista
La selección española debutará con una sorpresa en el once titular: la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena. Por su parte, Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo. Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.
Cabo Verde, ¿la Cenicienta del grupo H?
Podemos decir que Cabo Verde, selección africana que debuta en un Mundial, es la Cenicienta de este grupo H. Arabia Saudí es la otra selección que podría compararse con Cabo Verde, pero ya tiene más experiencia en estas competiciones y en la edición de 2022 fue la única selección que fue capaz de derrotar a la campeona del torneo, Argentina.
Las quinielas dan por hecho que se clasificarán España y Uruguay, en ese orden (primera y segunda de grupo), pero ojo, si Cabo Verde o Arabia están entre los ocho mejores terceros podrían acceder a la ronda de dieciseisavos.
YA CONOCEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DE ESPAÑA ANTE CABO VERDE
¡Este es el primer 11 de Luis de la Fuente en el Mundial 2026! Sale la Roja en Atlanta ante Cabo Verde con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Gavi, Fabián, Pedri; Ferran Torres y Oyarzabal.
España - Cabo Verde: partido, resultado y última hora del debut de la Selección en el Mundial 2026 en directo
¡¡Muy buenas tardes!! ¡Hoy es menos lunes que nunca! La Selección Española debuta HOY en el Mundial 2026 ante Cabo Verde en el primer partido de la fase de grupos (grupo H). La selección de Luis de la Fuente afronta la primera prueba en su sueño de conquistar la que sería la segunda estrella de su historia tras la de Sudáfrica 2010.
España, campeona de Europa y finalista de la Nations League 2025, es, junto a Uruguay, la gran favorita para acceder a dieciseisavos, y hacerlo además en el primer puesto de grupo. Cabo Verde y Arabia Saudí son los otros dos rivales, ambos a años luz de España y Uruguay.
¡Vamos ya con la previa del debut de España en esta cita mundialista! ¡ARRANCAAAMOS!
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