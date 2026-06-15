España - Cabo Verde: Alineaciones y partido del Mundial 2026, en directo

España, actual campeona de Europa y finalista de la Nations League, afronta este lunes su debut en el Mundial 2026 ante la que puede ser la Cenicienta del grupo H, Cabo Verde, que debuta en una cita mundialista. Arabia Saudí y Uruguay son los otros dos rivales de La Roja en esta fase de grupos y se enfrentarán a las 00:00 de este martes.

Pese a que la selección de Luis de la Fuente es la grandísima favorita a la victoria, España tiene una cuenta pendiente con los debuts mundialistas, ya que solo ha ganado 5 veces su primer partido en las 16 veces que ha jugado la Copa del Mundo.

Alineaciones de España y Cabo Verde

OFICIAL España : Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri, Gavi; Ferran Torres y Oyarzabal.

: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri, Gavi; Ferran Torres y Oyarzabal. Posible Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo; Lenini, Semedo; Cabral, Monteiro, Mendes y Livramento.

¡Sigue el debut de La Roja en DIRECTO!

Recuerda que puedes seguir el debut de España en el Mundial 2026 aquí, en la parte inferior de esta noticia en la web de Antena 3 Deportes, con la retransmisión en directo, el resultado y los goles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.