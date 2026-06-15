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España - Cabo Verde: Alineaciones y partido del Mundial 2026, en directo

Sigue el partido entre España y Cabo Verde y consulta las alineaciones oficiales del partido de fútbol del Mundial 2026 y el resultado del España - Cabo Verde.

La selección Española en el partido amistoso ante Perú

La selección Española en el partido amistoso ante PerúEFE

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España, actual campeona de Europa y finalista de la Nations League, afronta este lunes su debut en el Mundial 2026 ante la que puede ser la Cenicienta del grupo H, Cabo Verde, que debuta en una cita mundialista. Arabia Saudí y Uruguay son los otros dos rivales de La Roja en esta fase de grupos y se enfrentarán a las 00:00 de este martes.

Pese a que la selección de Luis de la Fuente es la grandísima favorita a la victoria, España tiene una cuenta pendiente con los debuts mundialistas, ya que solo ha ganado 5 veces su primer partido en las 16 veces que ha jugado la Copa del Mundo.

Alineaciones de España y Cabo Verde

  • OFICIAL España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri, Gavi; Ferran Torres y Oyarzabal.
  • Posible Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo; Lenini, Semedo; Cabral, Monteiro, Mendes y Livramento.

¡Sigue el debut de La Roja en DIRECTO!

Recuerda que puedes seguir el debut de España en el Mundial 2026 aquí, en la parte inferior de esta noticia en la web de Antena 3 Deportes, con la retransmisión en directo, el resultado y los goles.

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El Real Madrid ha anunciado hoy el fichaje de Marc Cucurella por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.

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Juan Manuel M. Lardón

¿A qué hora empieza el partido?

El partido de España y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026 se disputará este lunes 15 de junio a las 18:00 (horario peninsular) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Un estadio con capacidad para 71.000 espectadores y en el que España espera comenzar con buen pie su andadura en la cita mundialista.

La expedición española ya está en el Atlanta Stadium

Los futbolistas de la Roja ya están pisando el césped en la previa de su debut mundialista.

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Juan Manuel M. Lardón

¿Cuál será la primera alineación de España en el Mundial 2026?

Prácticamente no hay dudas, porque Luis de la Fuente seguramente repita la alineación que hizo frente a Perú en el último amistoso previo al Mundial. El riojano no ha querido confirmar la titularidad de ningún jugador, pero parece claro quienes serán los 11 elegidos para medirse a Cabo Verde este lunes a partir de las 18:00 (horario peninsular) en Atlanta, Estados Unidos:

11: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Ferran, Baena y Oyarzabal.

Gavi, la sorpresa de Luis de la Fuente en el debut mundialista

La selección española debutará con una sorpresa en el once titular: la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena. Por su parte, Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo. Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.

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Juan Manuel M. Lardón

Cabo Verde, ¿la Cenicienta del grupo H?

Podemos decir que Cabo Verde, selección africana que debuta en un Mundial, es la Cenicienta de este grupo H. Arabia Saudí es la otra selección que podría compararse con Cabo Verde, pero ya tiene más experiencia en estas competiciones y en la edición de 2022 fue la única selección que fue capaz de derrotar a la campeona del torneo, Argentina.

Las quinielas dan por hecho que se clasificarán España y Uruguay, en ese orden (primera y segunda de grupo), pero ojo, si Cabo Verde o Arabia están entre los ocho mejores terceros podrían acceder a la ronda de dieciseisavos.

YA CONOCEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DE ESPAÑA ANTE CABO VERDE

¡Este es el primer 11 de Luis de la Fuente en el Mundial 2026! Sale la Roja en Atlanta ante Cabo Verde con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Gavi, Fabián, Pedri; Ferran Torres y Oyarzabal.

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Juan Manuel M. Lardón

España - Cabo Verde: partido, resultado y última hora del debut de la Selección en el Mundial 2026 en directo

¡¡Muy buenas tardes!! ¡Hoy es menos lunes que nunca! La Selección Española debuta HOY en el Mundial 2026 ante Cabo Verde en el primer partido de la fase de grupos (grupo H). La selección de Luis de la Fuente afronta la primera prueba en su sueño de conquistar la que sería la segunda estrella de su historia tras la de Sudáfrica 2010.

España, campeona de Europa y finalista de la Nations League 2025, es, junto a Uruguay, la gran favorita para acceder a dieciseisavos, y hacerlo además en el primer puesto de grupo. Cabo Verde y Arabia Saudí son los otros dos rivales, ambos a años luz de España y Uruguay.

¡Vamos ya con la previa del debut de España en esta cita mundialista! ¡ARRANCAAAMOS!

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