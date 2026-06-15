La fiebre del Mundial llega a España: habría que gastar más de 300 euros para completar el álbum

El Mundial es considerado el acontecimiento deportivo más importante, un torneo que se disputa cada cuatro años y que encuentra en la colección de cromos uno de sus grandes reclamos. Tal ha sido el furor que el director general de Panini España, Lluís Torrent, detalla que "ha sido un boom que ha sorprendido a todos".

Esa fiebre por el Mundial ha provocado que los comercios españoles se hayan quedado sin existencias de sobres un mes después de su lanzamiento y que las plazas de varias ciudades se abarroten para cambiar las estampas.

La colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era esperada desde los meses previos por los cientos de miles de aficionados al fútbol de todo el mundo que acuden a los quioscos y a las plazas cada cuatro veranos con el objetivo de completar el álbum de cromos antes de que la selección campeona alce el trofeo al cielo. El intercambio de cromos no conoce de edades: "Te puedes encontrar desde una persona de 40 años a un niño de siete".

Además, en las plazas no todos buscan el mismo y hay prioridades: "Busco a Lamine Yamal", "Pedri", "Federico Valverde" o "Fermín".

Misión imposible: conseguir los 980 cromos del álbum

Pese a los esfuerzos, la misión de completar un álbum no es sencilla. Además, esta edición cuenta con un grado de dificultad mayor al ser la más grande de la historia: hay que pegar 980 cromos en el álbum para acabar la colección, una cifra inédita en más de 50 años.

Esto se debe a que la FIFA, asociación organizadora del torneo, decidió ampliar el número de selecciones participantes a 48. Esto implica que Panini ha tenido que producir un álbum de 112 páginas, que concentran 20 cromos de cada nación más 20 especiales.

Habría que gastar más de 300 euros para completarlo

Cada sobre contiene siete cromos, dos más que en ediciones especiales, y su precio de venta al público en España es de 1,50 euros. Por tanto, para completar el álbum habría que invertir un mínimo de 210 euros. Sin embargo, este escenario es prácticamente imposible porque supondría abrir 140 sobres sin obtener ni un cromo repetido. En un caso realista, habría que gastar más de 300 euros para completarlo.

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