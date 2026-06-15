Rafa Mir reacciona a su condena de cárcel por agresión sexual: "Sigo confiando en la Justicia"

Rafa Mir ha reaccionado públicamente a la sentencia que le condena a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y lesiones cometido contra una joven en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera.

El futbolista del Elche y anteriormente del Valencia, que fue juzgado el pasado 28 de mayo, ha anunciado a través de sus redes sociales que recurrirá la resolución judicial ante las instancias superiores.

"No estoy de acuerdo con la sentencia", escribió el delantero en un mensaje publicado en Instagram, en el que confirmó que su defensa presentará recurso: "Recurriremos en los próximos días". Además, añadió que sigue confiando en la justicia.

Ocho años y medio de prisión y una indemnización de 64.000 euros

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a Mir a ocho años y medio de cárcel, además de imponerle una orden de alejamiento que le impedirá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de sus familiares, de su domicilio o de su lugar de trabajo durante diez años.

La sentencia también establece una medida de libertad vigilada durante siete años una vez cumplida la pena de prisión. Asimismo, el jugador deberá indemnizar a la víctima con 64.000 euros.

También condenan a Pablo Jara

La resolución judicial condena igualmente al otro acusado, Pablo Jara, a dos años y medio de prisión por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones cometidos sobre una segunda joven. Además, deberá abonarle una indemnización de 6.280 euros.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron durante la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los dos futbolistas conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y posteriormente se trasladaron al domicilio de Rafa Mir para continuar la fiesta.

La Audiencia considera probado que Mir agredió sexualmente a una de las jóvenes en la piscina y posteriormente en un cuarto de baño de la vivienda.

Respecto a Pablo Jara, la resolución concluye que agredió sexualmente a la segunda joven en la piscina y que posteriormente la expulsó del chalé "a empujones" y la dejó en la calle semidesnuda.

La Audiencia considera acreditados los hechos

La sala sostiene que la prueba practicada durante el juicio permite acreditar "sin fisuras" los hechos defendidos por las acusaciones. La sentencia destaca especialmente los testimonios de ambas víctimas, que considera "consistentes", con "coherencia de hechos" y "detalles precisos".

Durante el juicio, Rafa Mir negó los hechos y defendió que la relación fue consentida. "Todo fue consentido" y la noche "fluyó así", declaró el futbolista, que únicamente respondió a preguntas de su abogado.

Por el contrario, la víctima aseguró que sufrió una doble agresión sexual con penetración y relató que se puso "a llorar", que le costaba "respirar", que tenía "miedo" y que pidió al jugador que parara, sin que este lo hiciera.

Posible investigación a policías locales

La Audiencia también solicita deducir testimonio contra varios policías locales de Bétera que intervinieron aquella noche por si las declaraciones realizadas durante el juicio pudieran ser constitutivas de un delito de falso testimonio.

La sentencia ha sido notificada a las partes y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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