Se avecina una semana de asfixia judicial para el PSOE

Antes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está citada este lunes 15 de junio a las 18.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, cuando media España o España entera esté pendiente del debut de la Selección en el Mundial. La cita de Gómez, a la que está obligada a asistir, es una audiencia preliminar, paso previo al eventual juicio con jurado popular que pretende impulsar el juez Juan Carlos Peinado. Se investiga su participación en delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. A esta misma comparecencia deberán acudir también su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en el conocido como ‘caso Begoña Gómez’.

¿Qué piden las acusaciones, la defensa y la fiscalía?

Las acusaciones populares encabezadas por la organización "Hazte Oír" piden penas de hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, además de la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte al apreciar un “evidente riesgo de fuga”. Hazte Oír solicita también 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por “presunta malversación” y por su condición de “cooperadora necesaria” en los delitos que se atribuyen a Gómez, así como seis años de prisión para Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La fiscalía argumenta en su escrito el archivo de la causa y ya ha avanzado que pedirá la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid decida la apertura de juicio oral. La defensa de Begoña Gómez también solicita su absolución.

Zapatero, acusaciones: "tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado al expresidente del gobierno Zapatero el miércoles 17 y jueves 18. Se le cita como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Además, el juez ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Caso Leire Díez, que salpica a ministros y fiscales

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una trama impulsada desde Ferraz, la sede socialista en Madrid, para alterar investigaciones judiciales. El grupo estaría impulsado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por cobrar comisiones de obras públicas. Para lograr sus objetivos, la formación política puso a disposición del grupo decenas de miles de euros, tanto para sufragar viajes y gastos, como para supuestamente comprar a testigos molestos, y supuestamente puso los medios y el dinero del partido en manos de Leire Díez, más conocida como "la fontanera". Las agendas de esta periodista, requisadas por la UCO, han sacado a la luz anotaciones de todo tipo y con decenas de personas relacionadas con la empresa, la política y la fiscalía. Por eso, el Partido Popular ha citado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que ambos expliquen en comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

La directora general de la Guardia Civil citada en comisión

El martes 16, está citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior. Sin embargo, Grande-Marlaska no tendrá que comparecer ese día, sino que acudirá a la Cámara Alta con motivo de la investigación del caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el 30 de junio.

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