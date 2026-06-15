Mueren siete jugadores de baloncesto, y 30 personas resultan heridas, tras un accidente de autobús en Brasil

Siete jugadores de baloncesto, y otras 30 personas han resultado heridas, en un grave accidente de autobús que ha tenido lugar esta madrugada en el estado de Ceará, Brasil.

Siete jugadores fallecieron y 30 personas heridas

El siniestro sucedió exactamente en el municipio de Tauá, y en el vehículo viajaban unas 40 personas que regresaban de jugar un torneo de baloncesto con equipos locales y regionales. El accidente se produjo a unos 350 kilómetros de donde se disputó el torneo.

Las víctimas mortales son alumnos y exalumnos de las escuelas y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFCE) de la ciudad de Juazeiro do Norte.

Al parecer, el autobús habría volcado sobre la vía en circunstancias que todavía se desconocen. De momento son siete los jugadores que han fallecido, y entre los heridos está el conductor del autobús, que se fugó del hospital en el que estaba ingresado y más tarde se entregó en la Comisaría.

No llevaban cinturón de seguridad

Por otra parte y según fuerzas de seguridad presentes en el lugar, citadas por 'G1', los pasajeros no llevaban cinturón de seguridad y, cuando el vehículo volcó, fueron expulsadas y atropelladas por el propio autobús.

Precisamente hace unas horas, otro accidente, esta vez entre dos helicópteros, dejó hasta seis fallecidos, entre ellos el youtuber argentino 'Gaspi', de 23 años que participó en 'La Velada del Año V' y que estuvo en el podcast de Jordi Wild. Entre los fallecidos también se encuentra el cantante estadounidense de 32 años, Oliver Tree, y el productor argentino Lucas Vignale.

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