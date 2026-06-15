Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, condenado a cuatro años de prisión por violación

Un juzgado de Oslo ha condenado a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos. Así lo ha comunicado la televisión pública noruega NRK. Marius, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto por otras dos violaciones por el Tribunal.

En un principio, la Fiscalía pidió hasta siete años y siete meses de cárcel por los 39 delitos de los que estaba acusado el joven. Por otro lado, la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que reconoció. Entre esos cargos, Marius reconoció haber transportado marihuana y haber amenazado a otras jóvenes.

Acusado de cuatro casos de violación a mujeres mientras dormían

Marius Borg, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Hakoon, estaba acusado de cuatro casos de violación a mujeres mientras dormían. El tribunal consideró probados dos de esos casos: uno ocurrió en el sótano de laresidencia de los príncipes herederos en Skaugum, a las afueras de Oslo, y otro en el apartamento de la víctima.

En ambos casos hay pruebas videográficas que, según la sentencia, demuestran que las jóvenes no estaban en estado consciente en el momento del acto.

Por estos hechos, Hoiby fue condenado a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas, lo que equivale a unos 58.000 euros, a cuatro víctimas.

Durante el juicio, el hijo de Mette-Marit no estuvo presente en la sala, ya que el tribunal accedió a que siguiera la lectura del fallo desde prisión por motivos de salud. La defensa de Hoiby ha informado de que se tomará un tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si recurre o no.

En prisión preventiva desde febrero

Marius lleva en prisión preventiva desde el pasado 2 de febrero, justo un día antes de la celebración del juicio. Ese día fue arrestado por nuevos delitos como quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas. El hijo de la princesa de Noruega ha pedido en varias ocasiones cumplir la preventiva desde su casa con una tobillera electrónica, un hecho que tanto la Fiscalía como la Justicia han rechazado por el riesgo de que vuelva a delinquir.

Ese último intento se produjo hace tan solo unos días, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Aunque el juzgado de primera instancia falló a favor del joven, Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía y la defensa declinó recurrir al Tribunal Supremo.