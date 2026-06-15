Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

"La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones", informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia también ha condenado a un segundo acusado, amigo de Rafa Mir y también futbolista, a "dos años y medio de prisión y al pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aclara que la sentencia "no es firme", a la vez que se establece "una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo".