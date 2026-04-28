Alex Corretja, sobre Carlos Alcaraz: "No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon"

El mundo del tenis sigue preguntándose cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas. El murciano, campeón de siete grand slam, anunciaba el pasado viernes su baja en Roma y Roland Garros por una lesión en su muñeca derecha, una lesión de la que apenas hay información y de la que se desconoce cuánto tiempo necesitará el de El Palmar para recuperarse. Lo único cierto es que esa parte del cuerpo es vital para un tenista y que desde el equipo de Alcaraz no hay prisa por volver.

Una de las preguntas es si podrá estar de vuelta para la gira de hierba y el tercer grand slam de la temporada (Wimbledon), del 29 de junio al 12 de julio. Alex Corretja, extenista español y comentarista, ha señalado que Alcaraz debe curar bien su lesión en la muñeca y no debe tener prisa por volver, aunque eso se traduzca en no jugar en el All England Club, donde el murciano ganó el título en 2023 y 2024.

"Máxima paciencia. Ahora lo que hay que pensar es en el día a día, dejar que ese tendón se vaya recuperando lo mejor posible y tampoco ponerte una fecha concreta. Me parece a mí, que después de un mes y medio que quizás está fuera de competición, veremos cuándo puede volver a entrenar. Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque ahí a veces haces malos gestos, te meten saques abiertos y te puede fastidiar la muñeca", analiza Corretja en El Larguero de la Cadena Ser.

"Yo no tengo claro que pueda llegar a Wimbledon, lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación. Solo estoy deseando que vuelva lo antes posible, como todos. Pero ahora mismo, yo me lo plantearía como decir: 'Oye, vamos a ver lo que sucede' Y ellos están cumpliendo los plazos que ven que son los prudentes. Adelantarse y decir que no va a Roland Garros quiere decir que necesitan curar la lesión con tranquilidad", añade el extenista español y dos veces finalista de Roland Garros (1998 y 2001).

"Antes hablaba Feli de aplomo, pues más aplomo que nunca y sobre todo no presionarle. ¿Cuándo va a volver? Que vuelva cuando él crea que está en condiciones", concluye Alex Corretja.

Feliciano: "La muñeca es una parte del cuerpo que un tenista necesita al 200%"

Feliciano López, en la misma línea que Corretja, recuerda la importancia de la mueca en el desempeño de un tenista y la necesidad de tenerla al 200%.

"La muñeca es un tema complicado. Yo tuve una lesión prácticamente igual y es difícil porque en la muñeca hay muchos elementos y pequeños huesos, tendones... Además, es una parte del cuerpo que un tenista necesita no al 100, al 200%. Todo se hace con la muñeca. Hay una cantidad de gestos que el tenista hace con la muñeca y, en el momento que tu muñeca no está al 100 y está al 80, es un problema mucho más grande que si eso pasa en otra parte del cuerpo que lo puedes solventar de una manera más sencilla", explica el codirector del Mutua Madrid Open.

"Yo lo que creo es que tiene que tener mucha tranquilidad. Y creo que Carlos, cuando hizo esas declaraciones en la entrega de los Laureus, dijo: 'Yo no tengo prisa, lo importante para mí es recuperar la muñeca'. Es consciente de que es una lesión relativamente seria y Carlos tiene una edad que no tiene que correr", subraya el extenista toledano y ganador de siete títulos ATP.