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Dana White: "Ilia está en el hospital... no soy doctor, pero probablemente tiene roto el hueso orbital"

El presidente de la UFC asegura que Ilia Topuria tendrá que descansar y tomarse un tiempo antes de regresar al octógono.

Justin Gaethje golpea a Ilia Topuria

Dana White confirma que Ilia Topuria fue trasladado a un hospital tras su pelea ante Justin Gaethje | Antena 3 Noticias

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Ilia Topuria sufrió frente a Justin Gaethje la primera derrota de su carrera en la UFC (17-1), una derrota que puede tener consecuencias impredecibles para el ya exmonarca del peso ligero. Y es que el peleador hispano georgiano tuvo que ser trasladado a un hospital desde la Casa Blanca tras el terrible castigo que recibió por parte del veterano peleador estadounidense.

A falta de confirmación oficial, Ilia Topuria podría sufrir una fractura del hueso orbital, algo que le podría tener alejado del octógono varios meses y, probablemente, todo lo que resta de 2026. El propio Dana White aseguraba que el peleador hispano georgiano puede tener una fractura en el hueso orbital y que necesitará de un tiempo prolongado de descanso y recuperación.

"Sí, Ilia está en el hospital, está destrozado. No soy doctor, pero probablemente tiene roto el hueso orbital. Esto no es un hecho, pero mis planes para él son que vaya a casa, descanse y se recupere, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él", explicaba Dana White tras el combate celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

El propio Topuria admitía a su equipo, en mitad del combate ante Justin Gaethje, que apenas podía ver tras los golpes que le propinó su rival en el rostro. "No veo casi nada", aseguraba el peleador hispano georgiano.

Con la derrota ante Justin Gaethje, Ilia Topuria pone fin a su racha invicta en la UFC, donde acumulaba 17 triunfos consecutivos. Por el camino había noqueado a leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira. Su racha perfecta arrancó el 4 de abril de 2015, cuando sometió al colombiano Francisco Javier Asprilla en su estreno en el peso pluma. Una década acumulando victorias hasta la durísima derrota de este domingo en UFC Freedom 250, una velada donde Justin Gaethje se coronó como nuevo campeón del peso ligero (155 libras).

Ahora surgen muchas dudas sobre el futuro de Ilia Topuria. Lo primero es saber el parte médico y el tiempo estimado de recuperación. Tras eso, habrá que ver si tiene oportunidad de revancha ante Justin Gaethje o debe volver a ganarse la oportunidad para pelear y tratar de reconquistar el cinturón de las 155 libras.

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