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Conor McGregor sale en defensa de Ilia Topuria: "Volverá más fuerte después de esta paliza"

El peleador irlandés elogió la resistencia de Ilia Topuria ante Justin Gaethje, aunque admitió que verle rendirse "fue triste".

Ilia Topuria, en su combate ante Justin Gaethje

Ilia Topuria, en su combate ante Justin GaethjeReuters

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Justin Gaethje protagonizó a sus 37 años una de las mayores sorpresas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al derrotar a Ilia Topuria (17-1) y convertirse en el nuevo monarca del peso ligero (155 libras). El veterano peleador de Safford, Arizona, firmó la mayor victoria de su carrera ante El Matador, al que castigó hasta que desde su esquina dijeron basta: fue Alexander, el hermano de Ilia, el que dio por finalizado el castigo al final del cuarto round.

Dos años después de ser noqueado de forma brutal por Max Holloway, Justin Gaethje tocó la gloria en el UFC Freedom 250, un evento organizado en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. (Estados Unidos) para celebrar el 80º cumpleaños de Donald Trump y los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El Matador, que hasta ahora había cumplido cada una de sus promesas antes de subirse al octógono, sufrió su primera derrota en la UFC y tuvo que ser trasladado a un hospital con una posible fractura del hueso orbital.

Makachev y Pimblett pasan 'facturas' a Topuria

Mucha gente estaba esperando la primera derrota del hispano georgiano y las críticas no se han hecho esperar. Islam Makachev, doble campeón de la UFC, y número 1 del libra por libra, no se cortó a la hora de pasarle facturas a Topuria.

"¡Aquel que se enaltece será humillado! ¡Hay niveles en este juego! ¡Felicidades Justin, mereces este cinturón más que nadie!", indicó el peleador de Daguestán.

El peleador ruso aún dedicó un segundo post al combate entre Topuria y Gaethje, mofándose sobre la decisión del equipo de Ilia de retirarse al final del cuarto asalto.

"Renunciar en la pelea más grande de tu carrera... Es algo que no todo el mundo puede hacer. Real Le Layenda", indicó Islam Makachev.

Paddy Pimblett también cargó con todo contra Ilia Topuria después de su derrota ante Justin Gaethje.

"Lo único que tenías que hacer era vencer a un hombre de 38 años que salía de una guerra de 5 rounds conmigo... En cambio, te rendiste en tu banquillo como la pequeña perra que eres. Soy un verdadero peleador y fui 5 rounds, tú eres un pequeño impostor chorizo! Felicitaciones @Justin_Gaethje ¿Revancha por el título indiscutido?", apuntó el peleador británico.

McGregor defiende a Ilia: "Es triste verlo. Sin embargo, ganó una buena reputación..."

Pero también hay iconos de la UFC que han defendido a Ilia Topuria. Conor McGregor, una de las mayores leyendas de las artes marciales mixtas, opinó que el hispano georgiano regresará "mas fuerte" tras la derrota ante Gaethje.

"Se rindió. Es triste verlo. Sin embargo, ganó una buena reputación. Volverá más fuerte después de esta paliza", aseguró el peleador irlandés.

The Notorius también salió en defensa de Topuria al ser criticado por el boxeador Terence Crawford, quien se preguntó con ironía: "¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?"

Conor McGregor mandó callar al boxeador estadounidense. "¿Qué demonios estás diciendo? Puedes luchar libremente, pero tienes miedo de una pelea de MMA. Eso para mí es lamentable. El chico fue vencido en una pelea de MMA, de la que tú no tienes el coraje", señaló el peleador irlandés.

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