Lo que se sabe del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: "¡Que fluya el petróleo!"

Ni ha sido fugaz ni mucho menos sencilla. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán parece llegar a su fin después de más de 100 días de conflicto con graves consecuencias en el mercado global del petróleo.

Primero fue Pakistán, que juega un papel de mediador, quien anunció el acuerdo para poner fin a la guerra entre Washington y Teherán. El próximo día 19 se prevé que sea la firma que se celebrará en Suiza, aunque por el momento se desconocen los detalles de dicho acuerdo.

Donald Trump habría hecho coincidir su 80 cumpleaños con el anuncio de paz y llega luego de varios borradores y contradicciones de ambas partes. Según ha informado en su perfil de la red social Truth Social el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!".

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados, pero Washington ha descartado hasta ahora facilitar la entrega de dinero a Teherán.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi aseguró que el texto del memorando de entendimiento pronto será publicado para que el pueblo iraní pueda consultar "los logros" alcanzados. Cierto es que hasta que dicho memorando no se conozca son varias las incógnitas que siguen sobrevolando.

Casi cuatro meses de guerra

Este acuerdo pone fin a un conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel en la que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989. Fue nombrado como sucesor su hijo, Mojtaba Jameneí, y la respuesta fue atacar a Israel y a los países que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz. Y este fue el eje principal de la guerra, Trump, que había prometido que la ofensiva terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, dispuestos a levantar sanciones

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia ya ha mostrado su disposición para levantar las sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral. "Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear".

El vicepresidente JD Vance ha confirmado ya que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.

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