Rafa Jódar gana a Fonseca el duelo del futuro y se mete en octavos en Madrid

Rafael Jódar firmó en la madrugada del domingo la victoria más destacada del Mutua Madrid Open al imponerse al brasileño Joao Fonseca (7-6(4), 4-6, 6-1). El madrileño, de 19 años, superó un exigente duelo generacional en la pista Manolo Santana para alcanzar por primera vez los octavos de final de un Masters 1.000, donde se enfrentará al checo Vít Kopriva.

El choque cumplió con las expectativas de un enfrentamiento llamado a marcar época. Ambos jugadores ofrecieron un arranque eléctrico, con intercambios de alta intensidad en los que Jódar logró el primer break, aunque no pudo consolidarlo. El set se decidió en el tie-break, donde el español mostró mayor solidez para adelantarse en el luminoso.

En el segundo parcial el madrileño volvió a sufrir una desconexión. Cedió su saque en el inicio y, pese a disponer de una oportunidad de rotura, el mediático tenista brasileño mantuvo su ventaja para forzar el tercer set. Fonseca, con más experiencia en el circuito y número 31 del ranking ATP, parecía tomar el control en ese momento del partido.

Reacción en el tercer set

Sin embargo, Jódar reaccionó con autoridad. Pese a arrastrar molestias físicas, recuperó su mejor nivel en el set definitivo. Logró un break temprano que desestabilizó a Fonseca, quien llegó a destrozar su raqueta tras verse por debajo. El de Leganés elevó su intensidad y encadenó juegos hasta colocar un contundente 5-0 que dejó sentenciado el encuentro.

"Sabía que tenía que jugar mi juego en el tercer set y ha salido rodado, muy contento con ese nivel en el tercer set. Sabía que Fonseca era un rival durísimo, que tenía que hacer las cosas bien si quería llevarme este partido", explicó tras el encuentro.

El jugador de Leganés, que ya había dado la sorpresa días antes con su primera victoria ante un Top 10, sigue consolidando su irrupción en el circuito en su primer año como profesional. "Ya veremos, el tiempo dirá. Ha sido un partido muy igualado, de un gran nivel por parte de los dos", afirmó sobre la posible rivalidad futura con Fonseca.

"Me tengo que adaptar"

"Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy igualado. Fonseca viene haciendo las cosas muy bien también esta temporada, también quiero desearle lo mejor, tiene una carrera brillante", abundó.

Con la mirada puesta en la siguiente ronda, el español se mostró centrado: "El siguiente partido son octavos, hay que enfocarse en el martes y partido a partido. Tenía que subir mi nivel, a pensar en el siguiente".

Jódar también restó importancia a los problemas físicos, "unas pequeñas molestias", y dejó claro que se adaptará a cualquier circunstancia del torneo: "Me tengo que adaptar".

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