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CUMBRE G7

La cumbre del G7 arranca con la mirada puesta en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania

Los líderes de las principales economías democráticas se reúnen en Francia en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desafíos económicos y la necesidad de reforzar la cooperación entre aliados.

Cumbre del G7 en Evian

La cumbre del G7 arranca con la mirada puesta en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania | EFE

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Yolanda Durán
Publicado:

La ciudad francesa de Evian acoge desde hoy la cumbre anual del G7, un encuentro que durante tres días va a reunir a los dirigentes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido para abordar algunos de los principales retos que enfrenta la comunidad internacional. La reunión llega en un momento especialmente delicado, con varios conflictos armados todavía sin resolver y con diferencias políticas entre Washington y sus socios occidentales.

Uno de los asuntos que va a centrar parte de las conversaciones será la situación en Oriente Medio. El presidente estadounidense, Donald Trump, informará directamente a los demás líderes sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que ha enfrentado a ambos países durante más de tres meses. El pacto ha despertado expectativas sobre una posible estabilización de la región, aunque sigue habiendo incógnitas sobre su aplicación y sus efectos a largo plazo.

La guerra en Ucrania también va a ocupar un lugar importante en la agenda. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participará en varias sesiones de trabajo con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en favor de su país. Además, cuatro países árabes han sido invitados para debatir posibles fórmulas que contribuyan a reducir las tensiones en distintos focos de conflicto.

Trump llega reforzado a la cumbre por el acuerdo

Otro de los grandes desafíos de la cumbre va a ser intentar recomponer las relaciones entre Estados Unidos y el resto de los miembros del grupo. En los últimos años, Trump ha protagonizado numerosos desencuentros con sus aliados europeos y eso ha generado inquietud sobre la cohesión del bloque. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado activo en la búsqueda de puentes de diálogo para acercar posiciones y fortalecer la coordinación entre los socios.

Los dirigentes abordarán asuntos económicos y tecnológicos, como los desequilibrios comerciales internacionales y la regulación del entorno digital. También participan en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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