HANTAVIRUS
Última hora del hantavirus y el crucero MV Hondius en directo: España acepta la petición de la OMS de acoger en Canarias el crucero que llegará en 3 ó 4 días
Sigue en directo online la última hora del hantavirus y el crucero de lujo MV Hondius que está fondeado en Cabo Verde y que desembarcará en Canarias. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en desacuerdo con la decisión del gobierno, exige una reunión inmediata con Pedro Sánchez.
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- Fernando Clavijo pide una reunión urgente con Pedro Sánchez tras saberse que el crucero con un brote de hantavirus desembarcará en Canarias
- Qué es el hantavirus y cómo se contagia la enfermedad que ha afectado a los pasajeros del crucero MV Hondius
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Pese a las reticencias iniciales, España acogerá en Canarias al crucero de lujo en el que se ha detectado un brote de hantavirus y que actualmente está fondeado en Cabo Verde. La OMS junto con la UE hizo la solicitud en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".
El Gobierno se ha comprometido a dar a conocer el protocolo que se acatará tan pronto como sea definido por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Según el último recuento en el barco habría 7 infectados por hantavirus, de los cuales tres han fallecido. A bordo del MV Hondius hay 147 personas que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana y que según las informaciones de Sanidad se encuentran en buen estado de salud y sin síntomas.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia y quienes seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. Todavía no se ha concretado en qué puerto canario atracarán, pero una vez en España tripulación y pasaje serán examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.
Sanidad ha defendido que España tiene la obligación moral y legal de auxiliar a estas personas. En un primer momento se mostraron reticencias, también se resistió el Gobierno de Canarias, cuyo presidente dijo que el buque "debe ser atendido donde está", pero a última hora de este martes accedió a la petición. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su colaboración en una carta. Sanidad asegura que el riesgo para España es "muy bajo" y aclara que aún cuando se detecten contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para ello.
España también ha aceptado la petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.
Clavijo en desacuerdo
El presidente Canario, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación y desacuerdo con el gobierno de España en la decisión de aceptar que el crucero de lujo detectado con un brote de hantavirus desembarque en la isla.
Por ello, el presidente ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez quejándose de la "deslealtad institucional". "Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho Clavijo desde Bruselas
El hantavirus suele transmitirse de ratas a seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos.
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Última hora del brote de hantavirus en directo | Clavijo preocupado con la falta de información
"La única información que tenemos es la de ayer a mediodía, cuando tanto Sanidad del gobierno de España como de Canarias, acuerdan que lo mejor para la seguridad de la población era evacuar con aviones medicalizados a los pacientes hasta Países Bajos", aseguraba Clavijo en Onda Cero.
"No sabemos absolutamente nada, el gobierno de España no nos ha transmitido nada"
Última hora del brote de hantavirus en directo | Clavijo le preocupa que en esa petición, el gobierno no ha contado con Canarias
El presidente de Canarias confirma que no han recibido ningún escrito de la OMS y que en la "reunión" celebrada entre gobierno y OMS no han tenido en cuenta a la isla.
"A mí me llega un Whatshapp a las 23:57 de la ministra de Sanidad diciendo que se está pensando evacuar un paciente a Tenerife, yo le respondo a la 01:37 de la mañana y aún no he recibido respuesta", contaba Clavijo en Onda Cero.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El médico en estado grave será atendido en el hospital tinerfeño de La Candelaria
El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve hasta el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
Fuentes sanitarias de Canarias han precisado que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Sanidad designa Tenerife como referencia médica para los pasajeros del crucero
El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de Hantavirus
Fuentes sanitarias han confirmado que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde
Última hora del brote de hantavirus en directo | Aún no ha despegado el avión que traslada a España al médico grave
Según acaba de informar el Ministerio de Sanidad, el avión medicalizado que está previsto que traslade al médico del crucero, infectado y en estado grave, "todavía no ha despegado de Cabo Verde". Este martes a última hora, Sanidad indicó que el Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que sería trasportado a Canarias "en un avión hospitalizado en el día de hoy".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Clavijo pide una reunión urgente con Pedro Sánchez
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.
"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho Clavijo desde Bruselas
Última hora del brote de hantavirus en directo | La acogida
En la jornada de ayer, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que preparaba la evacuación a esa nación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, incluido un neerlandés. Además señaló estar apoyando a la empresa operadora del crucero.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad español confirmó que las Islas Canarias acogerán al barco en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Médicos argentinos enfermaron
El infectólogo, Eduardo López, informó que en Argentina cuando los médicos comenzaron a atender a los pacientes infectados "se enfermaron en las terapias inmersivas". Explica que puede ser porque "no tomaron todo tipo de precauciones porque no se sabía como se transmitía".
Asegura que "este virus fue un mecanismo de aprendizaje", por lo que se "alegra" de los más de 100 pasajeros a bordo del crucero porque "ahora sí que están preparados".
Última hora del brote de hantavirus en directo | "No existe riesgo para la población en tierra"
El Ministerio de Salud ha remarcado que en cuanto a la evaluación de riesgos "la situación permanece bajo control" y que, por ahora, "no existe riesgo para la población en tierra".
Las autoridades de Cabo Verde siguen monitoreando la situación con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros. "Esta coordinación ha permitido una respuesta rápida, segura y técnicamente adecuada, garantizando el seguimiento clínico de los pacientes y la adopción de todas las medidas de precaución necesarias".
Infectólogo: "Hubo un caso índice y fue transmitiendo
El infectólogo argentino Eduardo López, explica que el brote de Hantavirus "es la primera vez que se produce esta situación dentro de un barco". Considera que "hubo un caso índice y fue transmitiendo por contacto estrecho -en camarotes, lugares de comida o estar- donde se fueron acumulando y se fueron transmitiendo el virus donde se produjo la transmisión persona a persona".
Pone de ejemplo de transmisión de persona a persona el médico del barco, que se encuentra en estado grave y será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado el cual "probablemente se contagió atendiendo a estas personas".
Última hora del brote de hantavirus en directo | "Cabo Verde no tiene medios"
El capitán de la marina mercante, Francisco Núñez Moya, considera que la decisión de Sanidad "es totalmente lógica, acogiéndose al derecho del mar: dar una asistenta y más en un caso que ay un buque con un montón de gente infecciosa".
Sin embargo, al ser preguntado por Antena 3 Noticias por qué no lo ha hecho Cabo Verde, ha asegurado que, "en su experiencia", el país "no tiene medios ni infraestructuras para tratar un caso como este"
Última hora del brote de hantavirus en directo | Llega a Cabo Verde el primero de los dos aviones ambulancia que evacuará a tres enfermos de hantavirus
Uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos de hantavirus del crucero está ya en Cabo Verde. "La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", informaron las autoridades de Cabo Verde que añadieron: "Uno de los aviones ambulancia ya se encuentra en Cabo Verde y se espera la llegada de un segundo avión próximamente".
Última hora del brote de hantavirus en directo | La "variante de los Andes"
La variante que se cree es la causante del brote se denomina "variante de los Andes" al estar radicada fundamentalmente en Chile y Argentina, lugar desde donde zarpó el barco, y tiene una propiedad poco frecuente que es que no se descarta la transmisión persona a persona.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El profesor Badiola descarta el riesgo de pandemia
El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza Juan José Badiola, ha advertido de que el hantavirus es un virus "peligroso", con una gran letalidad en los casos más graves, pero ha descartado,en principio, el riesgo de una posible pandemia.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Así se contagia el hantavirus
Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte. En su web, Sanidad informa de que "se propagan principalmente a través de roedores. La probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático".
Última hora del brote de hantavirus en directo | OMS intenta rastrear los pasajeros de un vuelo
La OMS intenta localizar a más de 80 pasajeros que viajaron en un vuelo con destino a Johannesburgo en el que se encontraba una mujer fallecida posteriormente por hantavirus. La pasajera, de nacionalidad neerlandesa, había sido evacuada previamente desde la isla de Santa Elena tras presentar síntomas.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La transmisión de persona a persona puede ocurrir, pero es "rara"
El Gobierno de Canarias mostró sus reservas ante la posible llegada del barco. El presidente de las islas dijo que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde. El hantavirus suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. La transmisión de persona a persona puede ocurrir, pero en palabras de Fernando Simón no es "frecuente ni fácil".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Sanidad garantiza la seguridad
Sanidad ha informado de que el proceso será articulado mediante un protocolo común elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc' para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Un equipo de epidemiólogos evalúa el barco en Cabo Verde
El barco ahora mismo está fondeado en Cabo Verde donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud evalúa el barco para conocer el estado de las 147 personas que van a bordo y así poder determinar qué personas han de ser evacuadas de urgencia y quienes seguirán rumbo a Canarias.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El barco llegará en 3 ó 4 días a Canarias aunque no se sabe a qué puerto
El crucero en el que se han detectado casos de hantavirus llegará a Canarias en 3 ó 4 días. Todavía no se ha dado a conocer el puerto en el que desembarcará, pero el Gobierno se ha comprometido a dar a conocer los detalles del protocolo que se acate tan pronto como se definido por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), además de informar "puntualmente sobre su implementación".
Última hora en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius | España acogerá también al médico del crucero que está grave
España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.
Última hora en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius | 14 españoles viajan en el crucero
España acogerá en Canarias el crucero de lujo y lo hará en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". A bordo del crucero viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles: 5 catalanes, 3 madrileños, 1 gallego y 1 valenciana. Todos ellos según Sanidad presentan un buen estado de salud. El último balance de la OMS habla de 7 infectados entre los cuales estarían las tres personas fallecidas.
Última hora en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius | España acogerá al crucero en Canarias
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo MV Hondius actualmente fondeado en Cabo Verde. España se resistió y mostró sus reservas a acoger el crucero en el que al menos 7 personas estarían infectadas de hantavirus, sin embargo, a última hora de este martes aceptó la petición de la OMS.
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