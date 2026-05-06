Última hora del hantavirus y el crucero MV Hondius en directo: España acepta la petición de la OMS de acoger en Canarias el crucero que llegará en 3 ó 4 días

Pese a las reticencias iniciales, España acogerá en Canarias al crucero de lujo en el que se ha detectado un brote de hantavirus y que actualmente está fondeado en Cabo Verde. La OMS junto con la UE hizo la solicitud en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El Gobierno se ha comprometido a dar a conocer el protocolo que se acatará tan pronto como sea definido por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Según el último recuento en el barco habría 7 infectados por hantavirus, de los cuales tres han fallecido. A bordo del MV Hondius hay 147 personas que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana y que según las informaciones de Sanidad se encuentran en buen estado de salud y sin síntomas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia y quienes seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. Todavía no se ha concretado en qué puerto canario atracarán, pero una vez en España tripulación y pasaje serán examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.

Sanidad ha defendido que España tiene la obligación moral y legal de auxiliar a estas personas. En un primer momento se mostraron reticencias, también se resistió el Gobierno de Canarias, cuyo presidente dijo que el buque "debe ser atendido donde está", pero a última hora de este martes accedió a la petición. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su colaboración en una carta. Sanidad asegura que el riesgo para España es "muy bajo" y aclara que aún cuando se detecten contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para ello.

España también ha aceptado la petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

Clavijo en desacuerdo

El presidente Canario, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación y desacuerdo con el gobierno de España en la decisión de aceptar que el crucero de lujo detectado con un brote de hantavirus desembarque en la isla.

Por ello, el presidente ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez quejándose de la "deslealtad institucional". "Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho Clavijo desde Bruselas

El hantavirus suele transmitirse de ratas a seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos.