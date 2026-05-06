Almeida carga contra la UEFA: "Puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado duramente a la UEFA tras la eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal, insinuando una actuación perjudicial para el conjunto rojiblanco.

"Cuando vi el sorteo, pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA, y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions", afirmó en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles.

"Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano (Simeone) cuando es un penalti clarísimo"

El regidor, reconocido seguidor del Atlético, aseguró que en el partido de vuelta (1-0) hubo decisiones arbitrales condicionadas: "Hubo jugadas que obedecen a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid".

Entre las acciones más polémicas, destacó la del posible penalti sobre Giuliano Simeone: "Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano (Simeone) cuando es un penalti clarísimo. Hemos visto posteriormente en redes sociales que no era fuera de juego y que salió de su campo. No era fuera de juego y no quisieron reconocerlo".

También cuestionó otra jugada sobre Antoine Griezmann: "El penalti a Griezmann es clamoroso", aseguró, criticando que el árbitro señalara una falta previa. "El árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubill no existe".

"El árbitro quería que el partido acabara"

Almeida fue más allá al valorar el tiempo añadido: "Y ya lo del descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera el Atlético de Madrid".

Por último, defendió el papel del equipo de Simeone: "Los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo, porque compitió no contra el Arsenal, sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no, la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara ese partido y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Hay una intencionalidad. A la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla".

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