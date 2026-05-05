Lindsey Vonn reaparece en la Met Gala: "Mejor que estar en silla de ruedas"

La popular esquiadora estadounidense Lindsey Vonn fue una de las estrellas en la pasarela del evento del año en Nueva York. "Estoy haciendo lo que puedo con las cartas que tengo, me ha tocado una mala mano... pero es mejor esto que estar en silla de ruedas", aseguró sobre su proceso de recuperación tras el grave accidente que sufrió en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno.

La deportista de 41 años agradeció estar en la Met Gala 2026 sin muletas tras haberse sometido a ocho cirugías poruna compleja fractura en la pierna izquierda.

Acompañada por el diseñador Thom Browne, autor de su vestido, Vonn comentó entre risas que aunque no practicó subir las escaleras antes, cree que lo está haciendo bastante bien dadas las circunstancias: "Thom me hizo sentir increíble esta noche. Y estoy muy agradecida de estar aquí. Me siento muy bien... y ya veremos qué me depara el futuro".

"Una fiesta de presentación"

La esquiadora olímpica señaló en la alfombra roja de la Met Gala que la noche se siente como "una fiesta de presentación", después de meses difíciles marcados por la grave lesión que sufrió el pasado febrero en el descenso femenino de Milán-Cortina.

Vonn explicó que el accidente fue especialmente grave y que, tras el impacto, tuvo que enfrentar complicaciones médicas que pusieron en riesgo la pierna izquierda.

También, agradeció el gesto del diseñador Thom Browne, quien creó para ella un bastón personalizado que acompañó su proceso de recuperación y que ahora forma parte de su imagen en este regreso.

Para la atleta, que ha pasado por un largo proceso de recuperación con movilidad reducida y rehabilitación, su presencia en el exclusivo evento representa un momento simbólico de regreso a la vida pública tras uno de los periodos más duros de su carrera.

A punto de perder la pierna

La esquiadora estuvo a punto de perder la pierna izquierda tras su accidente. "El doctor Tom Hackett me salvó de que me amputaran la pierna. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo llegar a expresar cómo de doloroso y duro ha sido", explicó entonces Vonn en un vídeo que subió a Instagram.

Serena, Curry, Alisa Liu...

La patinadora Alisa Liu debutó asimismo en la gala con un vestido inspirado en su propio cuerpo de atleta. Serena Williams, por su parte, llamó la atención con un diseño metálico inspirado en una diosa griega con estética de guerrera. También se dejó ver la tenista Naomi Osaka. Del baloncesto, Stephen Curry y Russell Westbrook confirmaron que el estilo también compite fuera de la cancha. Y es que en Nueva York el deporte cambió escenario, pero siguió siendo el protagonista.

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