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Antonio de la Rosa, en el 'paso imposible' entre Atlántico y Pacífico: "Nací para estas aventuras"

El aventurero nos presenta la que será su próxima expedición en el Ártico. Con su tabla de paddle surf va a recorrer en solitario cerca de 3.000 kilómetros por esas gélidas aguas.

Antonio de la Rosa entrenando para su próximo reto

Así será la próxima aventura de Antonio de la Rosa en el océano Ártico | Vanessa Blasco | Jorge Martínez

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Vanessa Blasco
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Se prepara para su gran aventura. Antonio de la Rosa ya piensa en la expedición Paso del Noroeste, atravesando el océano Ártico y conectando el Atlántico con el Pacífico. Un desafío de 3.000 kilómetros en solitario al que solo su experiencia como aventurero le permite enfrentarse. "Yo he nacido para estas aventuras", así de seguro se muestra durante la entrevista con Antena 3 Deportes en la que nos ha presentado su expedición.

Su viaje rumbo al Ártico arrancará en el mes de julio y se alargará hasta septiembre. Dos meses en los que Antonio remará sin compañía sobre una tabla de paddle surf, día y noche. Viaja con una tabla fabricada exclusivamente en Tailandia, donde se han cuidado todos los detalles. "Lleva dos capas de kevlar carbono para aguantar todas esas veces que voy a tener que arrastrarla sobre el hielo, por encima de las piedras. Es un material que utilizan los chalecos antibalas, entonces seguro que va a resistir", detalla el aventurero español sobre cómo ha ha sido la elaboración de su tabla, explicando los materiales utilizados.

Antonio de la Rosa llevará a cuestas todo su equipaje, que intentará que sea lo más ligero posible: un total de 90 kilos entre comida, utensilios de cocina, tecnología de geolocalización, ropa, mapas, baterías y una tienda de campaña que tendrá que montar sobre la propia tabla, donde cree que pasará algunas noches cuando no pueda llegar a tierra.

"Hay personas que para solo un fin de semana se llevan lo mismo", nos cuenta con humor al hablarnos de cómo tiene que economizar su equipaje para los dos meses de travesía. Reducir el peso al máximo le facilitará el avance durante la aventura.

Preparado físicamente para el reto

Físicamente, él mismo dice que se encuentra preparado para afrontar el reto, aunque reconoce ciertos miedos: "Voy a encontrarme con osos polares que, aunque está claro que no comen personas, no deja de ser un riesgo presente". Para Antonio, los miedos no son un freno, pero sí los tiene muy presentes, como ha explicado durante la entrevista.

No es esta su única aventura. En su vida ha escrito varias historias en su cuaderno de bitácora, entre ellas la travesía a remo y vela por el Antártico, el cruce del Pacífico en tabla de paddle surf y varias expediciones polares que han convertido su vida en una auténtica aventura.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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