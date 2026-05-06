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Masters Roma

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Se desata la locura en la Piazza del Popolo antes del Masters de Roma.

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

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Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas ofrecieron este martes un entrenamiento de exhibición en la Piazza del Popolo de Roma que reunió a cientos de aficionados y turistas en pleno centro de la capital italiana.

La emblemática plaza, que por tercer año consecutivo instaló una pista de tierra batida, sirvió de escenario para ver de cerca a dos de las grandes figuras del circuito en la previa del Masters 1.000 de Roma.

Tsitsipas abrió la jornada a las 16:30 (hora local) y sorprendió al público invitando a dos niños a pelotear con él. Poco después, sobre las 17:00 horas, Djokovic tomó el relevo ante una multitud que superó el aforo previsto y llenó también los alrededores del obelisco central.

El regreso del serbio, seis veces campeón en el Foro Itálico, era uno de los grandes atractivos del torneo, tras su ausencia el año pasado y después de dos meses sin competir por una lesión en el hombro derecho sufrida en Indian Wells.

Bravo Nole

El ambiente fue de auténtica locura, con los aficionados coreando "bravo Nole" durante toda la sesión.

Al finalizar, Djokovic tuvo un gesto con el público: firmó las pelotas utilizadas y las lanzó a la grada, cerrando así una jornada muy especial en el corazón de Roma.

El Masters 1.000 de Roma arranca este 6 de mayo con una edición marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, vigente campeón, y por la expectación ante un posible duelo en la final entre Djokovic y el italiano Jannik Sinner.

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