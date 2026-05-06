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Carreras, sobre el encontronazo con Rüdiger: "Fue un asunto puntual sin relevancia"

El lateral del Real Madrid rompe su silencio y confirma el incidente con un compañero en el vestuario.

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Álvaro Carreras en el partido contra el Bayern de ChampionsEFE

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El Real Madrid vive días agitados fuera del terreno de juego y uno de los nombres propios ha sido el de Álvaro Carreras. El jugador confirmó este martes en sus redes sociales el incidente con Antonio Rüdiger que había trascendido en las últimas horas.

Según informó el periodista Látigo Serrano en Radioestadio Noche de Onda Cero, el central alemán le propinó "un tortazo" el pasado mes de febrero tras la cena de conjura del equipo merengue.

Horas después, el propio Carreras quiso rebajar la polémica con un comunicado en sus redes sociales: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena".

Su comportamiento fuera del campo

El futbolista también aprovechó para desmentir otras informaciones sobre su comportamiento fuera del campo: "En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo".

"Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", abundó.

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