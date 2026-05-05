Champions League
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Sigue en directo la vuelta de semifinales de la Champions League en el Emirates Stadium entre Arsenal y Atlético de Madrid.
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El Atlético de Madrid busca hoy (21:00 horas) en Londres el pase a la gran final de la UEFA Champions League. Los de Simeone aterrizan en el Emirates tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano y con la intención de doblegar al Arsenal en su feudo para Alcaraz por cuarta vez en su historia la final de la Copa de Europa.
Los rojiblancos jugaron la final en 1974, 2014 y 2016, y en las tres ocasiones perdieron la ocasión de levantar el título. Ahora, el Atlético busca de nuevo la final, que este año se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.
Onces oficiales del Arsenal - Atlético de Madrid
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Saka, Gyökeres y Eze.
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
¡Sigue en directo el Arsenal - Atlético de Madrid de semifinales de la Champions League 2025 - 2026!
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Bufff.... Vaya pase de Lewis-Skelly tras ganar línea de fondo. No hubo rematador, pero el susto ha sido grande.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Se va Rice como un cohete por la izquierda y, tras superar el marcaje de Griezmann, fuerza otro saque de esquina. ¡Peligro!
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Providencial Koke ahora para cubrir a Gyokeres por el costado derecho.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Falta de Rice sobre Julian. Se pelea por cada balón, es una batalla sobre el césped del Emirates.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Dispara Gabriel tras una buena jugada del Arsenal por banda derecha. Los de Arteta han tenido un par de ocasiones ante Oblak.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Pues el Arsenal había sorprendido, pero Saka la pega muy mal en el segundo palo. Está claro que el equipo de Arteta es un peligro a balón parado.
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Gyokeres fuerza un saque esquina ante Le Normand... ¡Ojo al balón parado del Arsenal!
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
La presión del Atlético obliga a Raya a pegarla en largo. Los de Simeone están muy bien plantado en Londres.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
El Atlético se está haciendo con el control del partido. Gran salida de los de Simeone en el Emirates.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
¡La ha tenido el Atlético! Llega Griezmann por la derecha, Julián le pone un gran balón y el francés mete un pase que casi acaba en el primer gol. Lo saca la zaga inglesa a duras penas.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Lo intenta Calafiori con un disparo de media distancia. Partido bastante cerrado en estos primeros diez minutos en el Emirates. Lo esperado.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Primer ataque del Atlético. Gran pase de Griezmann sobre Giuliano y Julián dispara con un defensor encima y no ajusta sobre la portería de Raya.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
El colegiado Daniel Siebert pita falta de Griezmann sobre Lewis-Skelly. El francés trataba de robar un balón en el centro del campo.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Construye con calma desde atrás el equipo de Arteta. El Atlético espera para cazara una contra en el inicio del partido.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Falta de Koke sobre Saka. El Arsenal quiere aprovechar el inicio para meter en problemas al Atlético. Aprieta el Emirates en el comienzo del duelo....
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
¡¡¡ARRANCAAAA LA SEMIFINAL EN EL EMIRATES!!! ¡Vamos, Atlético! ¡Los rojiblancos, a por la final de Budapest!
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
¡¡¡Saltan los dos equipos al césped del Emirates!!! Los 22 protagonistas ya pisan en verde y suena el himno de la Champions League... Vaya partidazo se viene por delante.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
¡Diez minutos para que ruede el balón en el Emirates! Todo listo en Londres para decidir al primer finalista de la Champions League. Arsenal y Atlético buscan la final de Budapest tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano. El que gane estará en la gran final y, si hay empate, habrá que ir a l tiempo extra y, de persistir la igualdad, a los penaltis.
Agárrense los cinturones porque nos espera un partidazo tremendo con el Atlético tratando de meterse en su cuarta final de la máxima competición de clubes del mundo.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Recordamos los onces oficiales de Arsenal y Atlético de Madrid para el duelo de hoy en el Emirates Stadium.
Simeone apuesta por Marcos Llorente como centrocampista y Marc Pubill como lateral derecho. También juega Julián Alvarez, la gran referencia ofensiva del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Giuliano, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
Por su parte, Mikel Arteta ha dejado en el banquillo a Martín Zubimendi y su lugar en el once lo ocupará Miles Lewis-Skelly.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Eze; Saka, Trossard y Gyokeres.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Las palabras de Simeone antes de la batalla de hoy en el Emirates ante el Arsenal...
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Mikel Arteta reconoció que no sabe qué Atlético se encontrará hoy en el duelo en el Emirates Stadium y elogió al equipo rojiblanco.
"No sé lo que han planteado, no estoy ahí. Creo que tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas muy bien, es la razón por la que están aquí. Habrá momentos para todo en el partido, como en el partido de Madrid. Cada uno hará el partido que le interese más y a ver quién es mejor", resumió el entrenador del Arsenal.
"Es un sueño para nosotros tener la posibilidad mañana de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente. Es una cosa que no hemos vivido desde hace muchísimos años, algo especial y tenemos muchas ganas de vivirlo", admitió Arteta en la previa de la vuelta de semifinales.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Diego Pablo Simeone se mostro optimista este lunes en la rueda de prensa desde el Emirates Stadium y dejó claro que su equipo está "mejor que en octubre", cuando cayeron goleados ante el Arsenal en la fase liga.
"Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos. Después no dependerá de nosotros solamente el resultado", indicó Simeone.
"Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen bien al partido. Después, podemos darle vueltas a una idea, y el partido cambia apenas empieza. La experiencia y el tiempo te dan más calma, que no es pasividad, y la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana", analizó el técnico argentino.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
El Arsenal de Mikel Arteta aún no ha perdido un partido este año en la Champions y en el Emirates Stadium ya se impuso (4-0) en la fase de liga al Atlético de Madrid. Los de Simeone han jugado en tres ocasiones en suelo inglés esta temporada y han cosechado tres derrotas: la mencionada con el Arsenal, en fase liga ante el Liverpool en Anfield (3-2) y en la vuelta de octavos ante el Tottenham (3-2).
En total, el Atlético de Madrid sólo ha ganado dos de sus últimos 13 enfrentamientos con equipos de la Premier League, con ocho derrotas y tres empates. Pero los de Simeone se agarran a su último partido a domicilio en la Champions, en el que ganaron (0-2) al Barcelona en el Camp Nou.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
¡¡¡Confirmado el once del Atlético de Madrid!!! Así sale hoy el equipo de Simeone ante el Arsenal en el Emirates: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
¡Tenemos el once oficial del Arsenal para el partido de hoy! Mikel Arteta sale con el siguiente once titular ante el Atlético de Madrid: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Saka, Gyökeres y Eze.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
El Atlético de Madrid se agarra a los últimos precedentes en los que se ha jugado el pase a la gran final a domicilio. En la temporada 2013 - 2014, los de Simeone asaltaron Stamford Bridge (1-3) para eliminar al Chelsea y meterse en la final de Lisboa.
Repitieron dos años después, en el 2016, eliminando al Bayern de Múnich tras aguantar el 1-0 de la ida en el Calderón en el Allianz Arena (2-1).
En la temporada 2016 - 17, el Atlético alcanzó las semifinales de nuevo pero fue eliminado por el Real Madrid (3-0 en la ida en el Bernabéu y 2-1 en la vuelta en el Calderón).
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Mikel Arteta anunció anoche en la rueda de prensa en el Emirates que el alemán Kai Havertz y el noruego Martin Odegaard estarán disponibles hoy ante el Atlético de Madrid. Habrá que ver si son o no titulares. Mikel Merino y Jurrien Timber son bajas seguras para el duelo de hoy ante el Atlético de Madrid.
El once del Arsenal puede ser el formado por: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres y Eze.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
Diego Pablo Simeone llega con las bajas de Pablo Barrios y Nico González. Julián Alvarez es la gran duda del once en el duelo de hoy en Londres, pero la 'Araña' se probó este lunes sobre el césped del Emirates y, en principio, apunta a ser titular hoy ante el Arsenal.
"El partido de ida fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que pide el partido. Conoce bien la Premier League y esperemos que haga un gran partido", indicó Simeone sobre el delantero argentino en la rueda de prensa de este lunes.
El once del Atlético de Madrid apunta a ser el siguiente: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a una día que puede ser histórico para el Atlético de Madrid y el fútbol español! El equipo colchonero buscará hoy en el Emirates Stadium de Londres el pase a la gran final de la Champions League 2026. El último escollo antes de Budapest es el Arsenal de Mikel Arteta, un auténtico equipazo y líder de la Premier Legue.
Los Gunners aún no han perdido un partido en la actual edición de la Champions y el Emirates Stadium es un auténtico fortín esta temporada. Los de Arteta buscan la que sería segunda final de la Champions de su historia, tras la que jugaron y perdieron ante el Barcelona en 2006.
Por su parte, el Atlético de Madrid, que llega con el 1-1 de la ida en el Metropolitano, ha disputado hasta la fecha tres finales de la Copa de Europa / Champions League (1974, 2014 y 2016).
¡Ya puedes seguir con nosotros en directo el Arsenal - Atlético de Madrid de las semifinales de la Champions League!
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