Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)

El Atlético de Madrid busca hoy (21:00 horas) en Londres el pase a la gran final de la UEFA Champions League. Los de Simeone aterrizan en el Emirates tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano y con la intención de doblegar al Arsenal en su feudo para Alcaraz por cuarta vez en su historia la final de la Copa de Europa.

Los rojiblancos jugaron la final en 1974, 2014 y 2016, y en las tres ocasiones perdieron la ocasión de levantar el título. Ahora, el Atlético busca de nuevo la final, que este año se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

Onces oficiales del Arsenal - Atlético de Madrid

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Saka, Gyökeres y Eze.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

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