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Juicio 'caso mascarillas'

El juicio por el 'caso mascarillas' quedará hoy visto para sentencia

El juicio por el 'caso mascarillas' quedará visto para sentencia. Momento de las alegaciones finales y el turno de la última palabra. La Fiscalía mantiene su petición de penas aunque las acusaciones populares, con el PP al frente, rebajan su petición para Aldama abriendo la puerta a que no entre a prisión.

Ábalos, Koldo y Aldama

Ábalos, Koldo y Aldama pueden hoy hacer uso de su turno a la última palabra y después el juicio por el 'caso mascarillas' quedará visto para sentencia | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

El juicio por el 'caso mascarillas' quedará hoy, previsiblemente, visto para sentencia. Este miércoles, el Tribunal Supremo acoge la decimocuarta sesión, sabremos entonces si los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama hacen uso de su turno de última palabra.

Estaba previsto que tras la declaración el lunes del exministro los siete magistrados pusieran fin a este juicio, pero concedieron un día a las defensas tanto de Koldo como de Ábalos para estudiar las mínimas variaciones que el fiscal incluyó en sus conclusiones. Fiscalía Anticorrupción ha mantenido la petición de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, de 19 años y medio para Koldo García y de siete para el comisionista Víctor de Aldama.

El PP, sin embargo, ha solicitado al tribunal que reduzca la pena a Aldama a penas inferiores a dos años tras colaborar con la justicia, que de confirmarse evitaría la entrada en prisión. Esta petición ha desatado las críticas del Gobierno. "Yo aquí quiero ser muy claro, quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", ha dicho Félix Bolaños tras las críticas del PP contra la Fiscalía General por impedir que se rebaje la petición de pena para el empresario.

El exministro de Transportes negó ante el juez haber cobrado mordidas en el caso mascarillas y ha rebajado incluso las cantidades que le atribuye la Guardia Civil. A preguntas de la abogada de Koldo, el exsecretario de Organización del PSOE ha recordado que preguntó al Ministerio del Interior por diligencias de la UCO en su opinión fraudulentas porque se realizaron cuando aún tenía aforamiento como diputado en el Congreso. "Yo era presidente de la Comisión de Interior del Congreso, no era un mero diputado, era de Interior".

Koldo aseguró en su declaración que Jésica, expareja de Ábalos "chantajeaba" al exministro. Aseguró que el exministro "sufría una presión de esta señorita que al final acabó en ciertas expresiones por parte de ella", que a su juicio, "creo que eran inadecuadas y a tener en cuenta": "Es verdad que esta señora, señorita, presionó bastante de que había que darle solución a sus problemas porque sino la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales sino personales".

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