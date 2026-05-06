El infectólogo Eduardo López alerta de la variante 'Andes' del Hantavirus: "Tiene una mortalidad muy alta"

Todo parece indicar que la variante de la que se han contagiado algunos de los pasajeros del crucero es la de los Andes. El barco zarpó desde la ciudad argentina de Ushuaia hasta que quedó varado frente a las cosas de Cabo Verde tras la muerte de tres personas infectadas de Hantavirus.

El infectólogo Eduardo López pone el foco en esta variante, la cual tiene "una característica de la presentación y evolución de la enfermedad". Explica que, hasta el cuarto día, se presenta "como un cuadro gripal" con fiebre alta o dolores musculares. En cambio al cabo de un par de días se "comienza a tener problemas pulmonar se producen lesiones de los vasos sanguíneos, sobre todo en el pulmón".

Ante esto aparece una "insuficiencia respiratoria que luego se hace mixta al presentar también insuficiencia cardiaca". Las personas infectadas son "pacientes de terapia intensiva", los cuales "requieren manejo y equipamiento": "Muchas veces necesitan de asistencia respiratoria mecánica, técnicas para poder oxigenar bien la sangre".

Alta mortalidad

López cuenta que se trata de "una enfermedad que al principio parece benigna". Detalla que "tiene una mortalidad muy alta: entre el 30 y 38%. Y en algunos lugares 40%". Asegura que estos datos son característicos de la variante Andes, ya que "el resto no presenta esto".

La forma más fácil de contagiarse de este virus "es la inhalación de partículas virales donde los roedores han eliminado por materia fecal u orina, y más raramente, por saliva el virus".

Un caso "muy raro"

Sin embargo apunta que en los barco esta variante "probablemente es la que con mayor frecuencia puede dar transmisión de persona a persona". Hablamos de un caso "muy raro" porque "es la primera vez que dentro de un barco que se produce esta situación".

A su juicio, considera que "hubo un caso índice y fue transmitiendo por contacto estrecho, en camarotes, lugares de comida o estar- donde se fueron acumulando y se fue transmitiendo el virus donde se produjo la transmisión persona a persona".

El infectólogo aconseja a los pasajeros del barco con "tener precaución" y "detectar precozmente todos los casos que puede dar esta sintomatología que parece benigna".

Señala que un ejemplo de transmisión de persona a persona es el del médico, actualmente en estado grave y que será trasladado a Canarias en un avión medicalizado, el cual "se contagio probablemente atendiendo a estas personas. Esto significa que en ambientes particulares como puede ser cerrado y de contactos estrechos puede ocurrir" la transmisión del virus.

Los médicos se enfermaban

López echa la vista atrás cuando en Argentina hubo casos de esta enfermedad. Explica que "hubo médicos que se enfermaron en las salas de terapia inmersiva", ya que "probablemente al comienzo no tomaron todo tipo de precauciones porque no se sabía como se transmitía".

Considera que "este virus fue un mecanismo de aprendizaje" y se "alegra" por los pasajeros del crucera porque "ahora sí están preparados". Así como que el desembarque en Canarias porque "es el lugar donde pueden ser estudiados y controlados" al creer que "está preparado por la complejidad de sus hospitales".

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