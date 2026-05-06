Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha impuesto a Gerard Piqué una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos por los incidentes ocurrido al final del partido ante el Albacete de LaLiga Hypermotion (Segunda División), disputado el pasado viernes.

En su resolución, el Comité de Disciplina detalla que el exjugador culé es sancionado con "6 partidos de suspensión por producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 CD".

También se establece una inhabilitación de dos meses a Gerard Piqué "por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos, por hechos recogidos en el anexo arbitral, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 CD".

El colegiado Alonso De Ena Wolf recogió en el acta arbitral que Gerard Piqué se dirigió hacía él tanto al descanso como al final del encuentro con las frases "salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Jaume Nogués, director general y deportivo del FC Andorra, también salió señalado en el anexo del acta y se le atribuyen las siguientes frases: "Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación", "¡Sinvergüenzas!".

"En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado"

El acta arbitral del colegiado también explica lo sucedido en el parking, justo tras el final del partido.

"Una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, D. Gerard Piqué y D. Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además, D. Gerard Piqué dijo: "Salid escoltados no os vayan a agredir". Ya estando en la zona del parking el presidente del FC Andorra D. Ferrán Vilaseca se acercó a escasos centímetros del Delegado informador empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública. Justo antes de abandonar el parking y estando ya en el vehículo arbitral, D. Jaume Nogués se dirigió a nosotros diciéndonos: "Ojalá tengáis un accidente". En última instancia, D. Gerard Piqué le dijo al delegado informador: "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado"".

El FC Andorra, en un comunicado después de conocer el anexo del acta, negó lo ocurrido y además también aseguró que aportaría pruebas.

La misma sanción impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, ha recaído también en Jaume Nogués, Ferran Vilaseca, inhabilitado cuatro meses, y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, castigado con tres partidos. Además, se ha anunciado la clausura de la zona de palco y zona VIP del Nou Estadi de la FAF de Encamp, dónde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos. Y al club andorrano se le ha impuesto una multa de 1.500 euros.

Acta de sanciones del Comité de Disciplina de la RFEF