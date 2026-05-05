La cantante viguesa Seila Esencia, hallada muerta tras 15 días desaparecida

Consternación en Vigo este martes tras el trágico desenlace de la desaparición de una de sus voces más conocidas en los últimos tiempos. La cantante Seila Esencia, de 39 años, ha sido hallada muerta esta madrugada en una senda verde deVigo. Llevaba más de dos semanas desaparecida, después de que sus padres diesen la voz de alarma el pasado 20 de abril.

Fuentes policiales han explicado que, en un primer momento, no se han apreciado signos de violencia ni indicios de criminalidad, aunque los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia, que determinará las causas exactas del fallecimiento.

Dos semanas de incertidumbre sin pistas sobre su paradero

La desaparición había generado una gran preocupación en su entorno y, en general, en la ciudad. Tanto la Policía Nacional como la organización SOS Desaparecidos, que llegó a emitir una alerta pública en busca de colaboración ciudadana, estaban pendientes de cualquier novedad y llegaron a registrar varios posibles avistamientos, entre ellos en una gasolinera y en el entorno de la avenida de Madrid, aunque ninguno permitió dar con su paradero.

Seila Esencia era el nombre artístico de Seila A.P., considerada una de las pioneras del rap en Galicia. Formó parte del grupo de funk rock Phantom Club y mantenía una activa presencia artística en la ciudad. Alcanzó cierta notoriedad tras su participación en 2015 en el talent show de TVE Hit - La Canción, donde llegó incluso a la final.

El cariñoso mensaje de despedida de Marta Sánchez

Uno de los momentos más destacados de su paso por el programa musical fue cuando la cantante Marta Sánchez seleccionó uno de sus temas, Duermes mientras yo escribo, que posteriormente incluyó en su repertorio. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, la artista expresó públicamente su pesar con una publicación en redes sociales:

“Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… como ella. Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que forma parte de mi disco ‘21 días’. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento. Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto.”

El fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el ámbito cultural y musical de Vigo, donde compañeros y seguidores han lamentado la pérdida. Las redes sociales se han llenado de mensajes en los que, al igual que Marta Sánchez, muchos han querido recordarla.

En cuanto a las circunstancias de su muerte, la investigación continúa con la recogida de pruebas e información para esclarecer lo ocurrido.

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