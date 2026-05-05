ESTADOS UNIDOS
Trump asegura que el precio del petróleo bajará después de la guerra y bromea con seguir en el poder muchos años más
El presidente estadounidense relaciona la evolución del mercado energético con el fin del conflicto en Irán y sorprende, de nuevo, con declaraciones irónicas sobre su permanencia en el cargo durante un acto en la Casa Blanca.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los precios del petróleo experimentarán una caída significativa en cuanto se resuelva la guerra en Irán. Durante su intervención, Trump ha sostenido que las previsiones más alarmistas no se han cumplido y ha defendido que el mercado energético reaccionará con rapidez una vez finalice el conflicto. "Todos se equivocaron. Pensaban que la energía estaría a 300 dólares el barril y está a unos 100. Y creo que va a bajar", ha afirmado.
Las declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los precios, influenciados por factores geopolíticos y la incertidumbre en Oriente Medio. Por eso, el presidente insiste en que la resolución del enfrentamiento con Irán será clave para estabilizar el mercado y para reducir el coste del combustible, un tema especialmente sensible para consumidores y empresas estadounidenses. En el acto, destaca las medidas fiscales impulsadas por su administración, entre ellas una reducción de impuestos que permite a las compañías deducir el 100% del coste de nuevas instalaciones, equipos e inversiones de capital en el primer año.
Trump bromea con permanecer en el cargo 8 o 9 años más
En ese mismo con texto, Trump ha bromeado sobre su permanencia en el cargo más allá de lo habitual. "Y de esta manera, cuando deje el cargo, digamos, dentro de ocho o nueve años, podré usarlo. Podré usarlo yo mismo", ha señalado. Lo ha dicho en un tono que ha generado distintas reacciones tanto en el ámbito político como mediático. Y no es la primera vez que el presidente hace un comentario de este tipo para aspirar a la reelección.
Aunque el comentario no fue presentado como una propuesta formal, sí ha reavivado el debate sobre los límites del mandato presidencial en Estados Unidos y el estilo comunicativo de Trump, caracterizado por declaraciones provocadoras y, en ocasiones, ambiguas. Porque si ocurriese violaría el límite de dos mandatos para los presidentes establecido en la 22ª Enmienda. Mientras tanto, su mensaje sobre el petróleo busca transmitir optimismo económico en medio de un escenario internacional cada vez más incierto.
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