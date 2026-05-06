De la Fuente: "Ayer hablé con Carvajal, es una figura muy importante"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se ha referido este miércoles a la situación de Dani Carvajal, al que considera una pieza clave en el vestuario de la Roja... pero ha pedido asimismo paciencia con su recuperación.

"Carvajal es una figura muy importante en nuestro vestuario, y deseamos que esté recuperado. Hablé ayer con él. No es una lesión grave, pero necesita tiempo para alcanzar su nivel. Veremos si en estos últimos partidos tiene la oportunidad. Ojalá se recupere y ojalá vuelva a tener el nivel que tenía antes de la lesión (de rodilla)", explicó durante la presentación de su autobiografía 'La vida se entrena cada día'.

"Creo que soy injusto con los que no están, pero creo que soy justo con los que están"

El técnico dejó claro que tiene prácticamente definida la lista para el Mundial: "Tengo muy claros los 26, y os van a gustar mucho. El éxito radica en no cambiar y dar valor a lo importante de esta vida, que son los valores, los principios, la familia. Esto va de personas, y más allá del éxito profesional, lo que queda es la calidad de personas que hayamos podido ser".

Aun así, reconoció que pueden surgir imprevistos: "Estoy seguro que se van a dar contratiempos en forma de lesiones, que hacen que se modifiquen determinados jugadores. Cuando hago una convocatoria creo que soy injusto con los que no están, pero creo que soy justo con los que están. Dejar a alguien fuera también es doloroso".

La España de Lamine y Nico

De la Fuente destacó el papel de Lamine Yamal y Nico Williams: "Para nosotros son uno más. Ojalá sigamos recordando a la España de Lamine y Nico porque nos trae buenos recuerdos de la Eurocopa. Nico está ya alcanzando su nivel y Lamine espero que esté recuperado para el Mundial. Lo más importante es que lleguemos todos sanos. Estoy convencido de que van a estar".

También valoró positivamente el momento de Gavi: "Es la mejor noticia para los profesionales y los aficionados al fútbol", señaló sobre el centrocampista del Barcelona.

Valores, clave del éxito

El seleccionador insistió en la importancia del grupo y de los valores humanos: "Los buenos jugadores han sido grandes compañeros y grandes personas. Si hubiera la duda entre llamar a un buen jugador y buena persona y otro jugador que considero que no es buena persona, no tendría dudas. A la larga te va a dar más cosas la buena persona".

Además, defendió su manera de afrontar la competición: "Sea cual sea el resultado de este Mundial, garantizo un éxito porque vamos a estar compitiendo hasta el último día. Hay que desdramatizar las derrotas, pero no para defenderme, sino por convicción".

Por último, el riojano habló del papel de la fe en su trayectoria: "Claro que ayuda para conseguir cualquier objetivo. Mi fe me ayuda a estar seguro, sereno, convencido y fuerte para tomar decisiones en momentos críticos. Lo hago desde el convencimiento y unos principios que me han hecho llegar aquí. Yo elijo creer y pido que me respeten, así como yo respeto a los que piensan diferente".

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