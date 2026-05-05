Casa Real difunde nuevas imágenes de la a princesa Leonor a los mandos de un caza de combate

La formación militar de la heredera al trono está a punto de terminar. A tan solo dos meses de despedirse de la Academia General del Aire y del Espacio en Murcia, la princesa Leonor se lleva consigo nuevas experiencias que completan su triple instrucción castrense. La Casa Real ha difundido nuevas imágenes de la Princesa de Asturias volando en un avión de combate F-5, junto a su instructor.

El pasado 22 de abril, la princesa de Asturias, junto a sus compañeros de la Academia General del Aire, visitó la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Un día antes, se desplazaron hasta la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) para visitar el Ala 14 del Ejército del Aire. Allí, los alumnos de quinto curso pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que garantizan la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Este verano, la princesa dará fin a su formación presencial, aunque no será hasta julio de 2027 cuando reciba sus reales despachos definitivos de manos de Felipe VI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.