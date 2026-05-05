Bruselas avisa que "el mundo se enfrenta" a "la crisis energética más grave de la historia"

El comisario de Energía de la Comisión Europea, Dan Jorgensen, ha informado que desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo, "los Estados miembros de la Unión Europea ya han gastado más de 30.000 millones adicionales en importaciones de combustibles fósiles sin recibir ningún suministro adicional".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas, el comisario ha avisado que "el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia", la cual "está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas".

Hace unos días, la Agencia Internacional de Energía, alertaba de que las emisiones de metano procedentes de los combustibles fósiles se mantienen en "niveles muy elevados", lo que advertía que "los mercados van a sufrir grandes dificultades" y con ello "la mayor crisis energética de la histórica".

Sin embargo, Jorgensen explica que aún es "demasiado pronto" para conocer cuando se "normalizará" la situación entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero apunta que cuando eso suceda "debemos ser bastante realistas y reconocer que, incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo bastante grave".

Se tardará años

Por otro lado, en cuando a las infraestructuras de gas, señala que se tardarán "años" en recuperar la producción, debido a que están muy dañadas: "El petróleo probablemente volverá antes, al menos en lo que respecta a la producción, pero aun así llevará tiempo hasta que regresemos a una situación más normal".

El comisario ha sido realista manifestando que "la situación es inestable y no sabemos que deparará el futuro", por ello subraya que seguirán preparándose "para escenarios en los que pueden surgir problemas de seguridad de suministro".

De momento, "no estamos ahí", apunta, pero confiesa que "puede ocurrir", sobre todo "en el caso del combustible de aviación".

Creación observatorio

La Comisión Europea ha puesto en marcha un observatorio que supervisa la cantidad de combustible de aviación en el continente europeo, es decir "quién lo tiene, qué se importa y exporta". Todo ello, con un claro objetivo, el de "estar preparados si llega el momento en que sea necesaria una acción política en materia de coordinación y redistribución" del queroseno.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó que en Bruselas existe una "preocupación" por la posible escasez, creyendo que "hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales".

En cuanto a España el ministro aseguró que, en cuanto al suministro, tiene "un punto adicional de tranquilidad", ya que es uno de los países de la UE que menos depende de su importación al contar con una "gran capacidad de refino" y sustituirlo por otros combustibles.

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