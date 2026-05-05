Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CRISIS ENERGÉTICA

Bruselas avisa que "el mundo se enfrenta" a "la crisis energética más grave de la historia"

Dan Jorgensen asegura que los 27 han gastado más de 30.000 millones adicionales en importaciones de combustible fósil.

El comisario de Energ&iacute;a, Dan Jorgensen

El comisario de Energía, Dan JorgensenEuropa Press

Publicidad

El comisario de Energía de la Comisión Europea, Dan Jorgensen, ha informado que desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo, "los Estados miembros de la Unión Europea ya han gastado más de 30.000 millones adicionales en importaciones de combustibles fósiles sin recibir ningún suministro adicional".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas, el comisario ha avisado que "el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia", la cual "está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas".

Hace unos días, la Agencia Internacional de Energía, alertaba de que las emisiones de metano procedentes de los combustibles fósiles se mantienen en "niveles muy elevados", lo que advertía que "los mercados van a sufrir grandes dificultades" y con ello "la mayor crisis energética de la histórica".

Sin embargo, Jorgensen explica que aún es "demasiado pronto" para conocer cuando se "normalizará" la situación entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero apunta que cuando eso suceda "debemos ser bastante realistas y reconocer que, incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo bastante grave".

Se tardará años

Por otro lado, en cuando a las infraestructuras de gas, señala que se tardarán "años" en recuperar la producción, debido a que están muy dañadas: "El petróleo probablemente volverá antes, al menos en lo que respecta a la producción, pero aun así llevará tiempo hasta que regresemos a una situación más normal".

El comisario ha sido realista manifestando que "la situación es inestable y no sabemos que deparará el futuro", por ello subraya que seguirán preparándose "para escenarios en los que pueden surgir problemas de seguridad de suministro".

De momento, "no estamos ahí", apunta, pero confiesa que "puede ocurrir", sobre todo "en el caso del combustible de aviación".

Creación observatorio

La Comisión Europea ha puesto en marcha un observatorio que supervisa la cantidad de combustible de aviación en el continente europeo, es decir "quién lo tiene, qué se importa y exporta". Todo ello, con un claro objetivo, el de "estar preparados si llega el momento en que sea necesaria una acción política en materia de coordinación y redistribución" del queroseno.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó que en Bruselas existe una "preocupación" por la posible escasez, creyendo que "hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales".

En cuanto a España el ministro aseguró que, en cuanto al suministro, tiene "un punto adicional de tranquilidad", ya que es uno de los países de la UE que menos depende de su importación al contar con una "gran capacidad de refino" y sustituirlo por otros combustibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La OMS coordina con España que el crucero con 7 infectados por hantavirus, de los cuales 3 han muerto, se dirija a Canarias

Crucero

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo que muestra la bandera de la Unión Europea

Última hora de la guerra de Irán en directo: La UE avisa de que nos enfrentamos a lo que puede ser la "crisis energética mas grave de la historia"

El comisario de Energía, Dan Jorgensen

Bruselas avisa que "el mundo se enfrenta" a "la crisis energética más grave de la historia"

Reino Unido libra una batalla legal para extraditar y juzgar al sospechoso de asesinar a Madeleine

Reino Unido libra una batalla legal para extraditar y juzgar al sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Beyonce en la MET Gala
MET Gala

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Bad Bunny… las celebridades del mundo se dan cita en la MET Gala con estilismos llamativos

Tiroteo en los alrededores de la Casa Blanca
Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un tiroteo en los alrededores de la Casa Blanca deja dos heridos, uno de ellos menor de edad

Crucero
Hantavirus

La OMS coordina con España que el crucero con 7 infectados por hantavirus, de los cuales 3 han muerto, se dirija a Canarias

La OMS cifra en siete los casos de hantavirus a bordo del crucero de lujo.

Trump
Última Hora Guerra

Trump amenaza a Irán con "borrarlo de la faz de la Tierra" si ataca a los barcos militares de EEUU en Ormuz

Donald Trump ha anunciado la movilización de más de 100 aeronaves y buques para escoltar a los barcos que están atrapados en el estrecho de Ormuz, mientras amenaza con borrar Irán "de la faz de la Tierra" si se lo impide.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián

Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump

Momentos después del atropello en Leipzig

Al menos dos muertos y una veintena de heridos tras un atropello en una zona peatonal de Leipzig, Alemania

El director general de la Organización Mundial de la Salud

14 españoles en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus

Publicidad