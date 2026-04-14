Greg Rusedski avisa a Carlos Alcaraz: "Tiene que encontrar esa frescura y ese hambre porque Sinner nunca baja el nivel"

Los analistas y especialistas del tenis siguen sacando conclusiones tras la final de Montecarlo, en la que Jannik Sinner superó (7-6 y 6-3) a Carlos Alcaraz para coronarse por primera vez sobre la tierra batida monegasca y recuperar el número 1 del mundo. Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP, ha analizado el partido del pasado domingo en un canal 'Off Court with Greg', en el que apunta a los problemas que tuvo el murciano por la zona del revés.

"Carlos estaba teniendo dificultades en el revés y si tienes un lado que es ligeramente más débil, Sinner va a aprovecharse. Tiene que enfocarse un poco mejor, hacer que el revés funcione un poco más. Y además, simplemente no parece estar tan en forma en este momento como lo ha estado al principio del año", analiza Greg Rusedski.

El extenista británico, nacido en Quebec el 6 de septiembre de 1973, considera que la presión que soportó el murciano al comienzo del año, tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero en diciembre, le ha podido llevar a tener un pequeño bajón en las últimas semanas.

"Hubo tanta concentración por la ruptura con Juan Carlos Ferrero y se desplomó. Creo que 16 partidos seguidos y luego ha tenido un pequeño bajón desde entonces y no ha sido el mismo jugador", señala Rusedski.

El finalista del US Open de 1997 explica que estuvo presente en Montecarlo en los primeros días y observó como Sinner llegaba días antes para aclimatarse a las condiciones del trofeo monegasco, a diferencia de un Alcaraz que aterrizó el sábado.

"Estuve en Montecarlo la semana pasada y Sinner comenzó a practicar el jueves antes del evento, pero Carlos llegó el sábado. Se podría decir que la preparación de Jannik fue un poco mejor que la de Alcaraz", subraya Greg Rusedski.

"¿Necesita más tiempo libre? ¿Necesita jugar más? Ahí es donde tiene que encontrar el equilibrio"

En este punto, el extenista británico se pregunta si el murciano necesita descansar más y el difícil equilibrio entre jugar partidos y estar despejado mentalmente tras un exigente comienzo de temporada.

"¿Necesita más tiempo libre? ¿Necesita jugar más? Ahí es donde tiene que encontrar el equilibrio para sí mismo con su equipo... Querrá jugar en España. Estoy seguro de que también tiene una garantía enorme para jugar en Barcelona. Es el nombre principal allí y no solo en España, sino a nivel mundial. Así que aquí es donde tiene que encontrar el hambre", indica Rusedski.

"Para mí, la parte preocupante fue en Miami cuando..."

Por último, el extenista británico cree que todo se exagera cuando Alcaraz o Sinner pierden un partido, pero avisa que el murciano tiene que encontrar de nuevo el nivel de comienzos de año para poder competir y ganar al de San Cándido.

"El problema con Sinner y Alcaraz es que cuando pierden un partido, todos decimos, 'Dios mío, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar a continuación?'", explica Greg Rusedski.

"Para mí, la parte preocupante fue en Miami cuando se quejaba de estar allí, de estar un poco harto del tenis y todos esos comentarios que hizo desde la línea de banda. Así que tiene que encontrar esa frescura y ese hambre porque parece que Sinner es como Novak Djokovic 2.0 en este momento. Nunca hay una bajada de nivel con Jannick. Es decir, ha estado simplemente fenomenal las últimas semanas", concluye Rusedski.