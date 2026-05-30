Trump aplaza la decisión sobre Irán mientras Hegseth exige más gasto militar a Europa

Este viernes, 29 de mayo, tuvo lugar la esperada reunión de seguridad en la Sala de Crisis de la Casa Blanca y concluyó sin avances definitivos, por el momento, continúa el bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplazado la decisión final sobre las negociaciones abiertas con Irán para poner fin a la escalada de tensión en Oriente Próximo.

Desde Singapur, donde participa en el foro de seguridad Shangri-La Dialogue, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió "paciencia" ante la complejidad de las conversaciones y reiteró que Washington no aceptará cualquier acuerdo. "El presidente Trump solo aceptará un gran acuerdo con Irán", aseguró. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, Trump solo respaldará un pacto que garantice que Teherán no pueda desarrollar armas nucleares, considere la retirada del uranio enriquecido susceptible de uso militar y permita el levantamiento del bloqueo sobre Ormuz.

"Necesitamos más capacidad de combate"

Durante su intervención en Singapur, Hegseth también aprovechó para lanzar un mensaje a los aliados occidentales. El jefe del Pentágono aseguró que Europa y la OTAN "tienen grandes decisiones que tomar" y reclamó un mayor compromiso en materia de defensa. "Las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares. No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate", afirmó. Incluso bromeó con que hacen falta "menos Shangri-La y más barcos".

El secretario de Defensa elogió además a socios asiáticos como Japón, Filipinas y Corea del Sur por el esfuerzo realizado para reforzar sus capacidades militares y consideró que Europa debería seguir ese ejemplo. "La era en la que Estados Unidos subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado; necesitamos socios, no protectorados", sostuvo.

Irán no cambia de posición

Mientras tanto, Irán mantiene que no ha habido cambios importantes en su posición. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, insistió en que la prioridad es poner fin al conflicto y negó que existan negociaciones sobre el programa nuclear. En la misma línea, medios próximos a la Guardia Revolucionaria señalaron que los borradores del posible acuerdo continúan en fase de evaluación y que todavía no se ha adoptado ninguna decisión definitiva.

Las declaraciones de Hegseth se producen además en un momento en el que la OTAN debate cómo adaptarse a una eventual reducción de la presencia militar estadounidense en Europa y mientras los aliados estudian elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década.

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