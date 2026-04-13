Horario y dónde ver debut de Carlos Alcaraz en el trofeo Conde de Godó

Sin tiempo para digerir su derrota ante Jannik Sinner en la final de Montecarlo, Carlos Alcaraz afronta desde este martes su participación en el Conde de Godó, torneo que ha conquistado ya en dos ocasiones (2022 y 2023) y en la que defiende 330 puntos como finalista de la temporada pasada. El tenista murciano debutará este martes ante el finlandés Otto Virtanen, número 130 del mundo y al que nunca ha jugado el ganador de siete grand slam.

Carlos Alcaraz, que este lunes aparece ya como número 2 del mundo, podría recuperar el mando de la ATP si logra levantar el título esta semana en el Real Club de Tenis Barcelona-1899. Para ello, el primer escollo será el finlandés Otto Virtanen, procedente de la fase previa. En los octavos de final le esperaría el ganador del Tomas Machac - Sebastián Báez.

En unos hipotéticos cuartos de final, Alcaraz podría cruzarse con Andrey Rublev, Navone, Sonego o Pedro Martínez. Y en una hipotéticas semifinales, el murciano podría jugar ante Alex de Miñaur, Etcheverry o Jack Draper.

Por el lado inferior del cuadro, los cabezas de serie son Cameron Norrie, Karen Khachanov, Arthur Fils y Lorenzo Musetti.

La intención de Carlos Alcaraz es jugar todos los torneos de la gira de tierra batida, es decir, disputar Barcelona (13 al 19 de abril), Madrid (22 de abril al 3 de mayo), Roma (6 al 17 de mayo) y, por supuesto, Roland Garros(24 de mayo al 7 de junio).

"No sé, el objetivo es jugar todo el calendario de tierra. También era el objetivo del año pasado y no pude por lesión. Veremos cómo va. Voy a escuchar mi cuerpo mejor que el año pasado. Voy a tratar de estar sano, cuidar mi cuerpo. No sé cómo va a ir, si son partidos duros, si gano, si pierdo, lo que es seguro es que voy a escuchar a mi cuerpo mejor", apuntó Alcaraz tras la final en Montecarlo.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Otto Virtanen

El Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, partido del Conde de Godó 2026, se jugará el martes 14 de abril en un horario por confirmar por la organización en el pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

La crónica del partido, todos los resultados y la última hora del Barcelona Open Banc Sabadell se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.