Muere Bryan Bergougnoux, exjugador del Olympique de Lyon, a los 43 años de forma repentina

Bryan Bergougnoux, exfutbolista del Olympique de Lyon, ha fallecido a los 43 años de forma repentina y por causas que todavía se desconocen. El club galo ha informado del trágico fallecimiento en sus redes sociales:

"El Olympique Lyonnais ha aprendido con una inmensa tristeza el fallecimiento del hijo del club, Bryan Bergougnoux. El club está conmocionado ante esta terrible noticia y envía sus pensamientos más sinceros a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que lo conocieron y quisieron".

"La vida, a veces, te trató mal"

El mítico equipo francés emitió otro comunicado en el que adjuntó vídeos e imágenes del jugador a su paso por el Lyon: "Partido del Lyon, hijo del club, incondicional del OL. Jugador tres veces campeón de Francia y otras tres de Supercopa de Francia, permaneció como aficionado a lo largo de toda tu vida, que a veces te trató mal, con muchos escollos sin hacerte perder nunca tu sonrisa ni tu moral. Tu sueño absoluto era entrenar al Olympique Lyonnais, tú, el hombre adorado por los aficionados. Tu pasión al micrófono de OLPLAY siempre fue tan sincera como tu compromiso en el terreno de juego. El Olympique Lyonnais nunca te olvidará, Bryan Bergougnoux".

El exjugador formó parte de las plantillas de Olympique de Lyon, Toulouse FC, US Lecce, AC Omonia y Tours FC. Conquistó varios títulos nacionales, entre ellos tres campeonatos de la Ligue 1, y también fue internacional con la selección sub-21 de Francia. Tras retirarse como jugador, inició una carrera como entrenador en el Évian Thonon Gaillard FC, donde ocupó distintos cargos técnicos antes de continuar su trayectoria en otros equipos del fútbol francés.

De momento, y pese a que todavía no hay información contrastada, Bergeougnoux habría sufrido un repentino desvanecimiento mientras se dirigía a participar en un torneo de fútbol de leyendas. Según informaciones de medios franceses, Bergeougnoux perdió el conocimiento en el vehículo que lo trasladaba al evento.

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