El PSG se lleva una final agónica en los penaltis ante el Arsenal y gana su segunda Champions consecutiva

El PSG se ha proclamado campeón de la Champions League por segundo año consecutivo tras imponerse al Arsenal de Mikel Arteta en una tanda de penaltis (4-3) que se decantó por el fallo final de Gabriel Magalhães. Los parisinos revalidan el título, se unen al Real Madrid como los únicos clubes en enlazar dos orejonas (los blancos lo hicieron en tres ocasiones) y Luis Enrique levanta su tercera Champions como entrenador (Barça en 2015), dejando roto a un Arsenal que rozó la primera Champions de su historia (perdió la de 2006 ante el Barça).

Arteta y sus pupilos terminaron hundidos, y eso que hace días levantaban una Premier que se les resistía desde hace más de 20 años. No hubo doble premio, una situación muy similar a la que vivió el Atlético en 2014 (ganó la Liga y días después cayó en la final de la Champions).

Havertz hizo soñar a Arteta en el minuto 6

Kvaratskhelia rompió la telaraña en el 60'

Y eso que el golazo deen el minuto seis desequilibró una final que no pudo sonreírle más a Arteta de inicio, cuyo plan de partido ideal se vio cumplido con el gol y la posterior 'encerrona' del equipo, que sino iba a abrirse de primeras, ni mucho menos lo iba a hacer ganando el partido...

El equipo de Arteta metió los once jugadores detrás del balón y desesperó al PSG, que no encontraba alternativa ante la falta de espacios y la asfixiante presión londinense. El bloque bajo del Arsenal ya era más que previsible, pero eso no quita que atacarlo sea casi misión imposible. Los franceses se vieron obligados a tirar de lejos... y sobre todo de paciencia en la creación, esperando un error individual en la marca... que llegó en el minuto 60. Por fin desbordó Kvaratskhelia y Mosquera no tuvo otra que derribarle cuando este se plantaba solo ante Raya. Dembéle no falló.

El partido siempre lo dominó el PSG, al menos el balón y la intención ofensiva, pero hasta el gol se jugaba a lo que el Arsenal quería. Cuando estos encajaron el tanto todo se acentuó, los parisinos se volcaron a por el segundo y los de Arteta abrieron más sus líneas defensivas. Por momento fue un toma y daca. Ambos pudieron ganarlo en la recta final, pero la final se fue a la prórroga. En el tiempo extra, más de lo mismo, el Arsenal agazapado y el PSG erre que erre. Media hora en la que solo hubo un tiro a puerta. Los gunners plantearon un partido para ganarlo por la mínima, o directamente llevarlo a la tanda de penaltis. No fue lo primero, pues lo segundo. Las estadísticas no podían estar más decantadas: 75% de posesión para el PSG, 21 remates a siete, 11 córneres a tres, un palo...

Y el fútbol, esta vez, fue justo, al menos por lo propuesto en el terreno de juego. Los parisinos se llevaron la tanda después de que Magalhães lanzara su penalti a las nubes. El PSG, dos años sin Mbappé, y campeón de todo.

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