Última hora del PSOE en directo: Una semana negra para el PSOE de Zapatero a Leire Díez

El PSOE ha vivido una de sus semanas más complicadas en los últimos años tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el llamado Plus Ultra. La investigación judicial apunta a una presunta trama de influencias, relacionada con ayudas a la aerolínea, y que ha provocado un fuerte impacto político y mediático.

Durante los últimos días, la Audiencia Nacional ha revelado nuevos detalles de la causa, incluyendo registros, informes policiales y el hallazgo de joyas y documentación en un despacho vinculado a Zapatero. El expresidente deberá declarar en junio ante el juez instructor.

La presión del PSOE ha aumentado aún más con la reaparición del denominado 'Caso Leire'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede socialista de Ferraz por orden judicial, en busca de información sobre una supuesta trama destinada a obstaculizar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. En la causa aparecen señalados antiguos dirigentes socialistas y colaboradores próximos al partido.

A este escenario se ha sumado el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajos, incrementando la tensión política sobre el Ejecutivo.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha tratado de transmitir tranquilidad, y descarta convocar elecciones anticipadas. Desde Moncloa consideran que el desgaste actual, disminuirá con el paso de las semanas, aunque dentro del propio PSOE ya surgen voces críticas que piden un cambio de rumbo, ante el deterioro y la situación política judicial.

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