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Última hora del PSOE en directo: Una semana negra para el PSOE de Zapatero a Leire Díez
Sigue la última hora en directo de las noticias del PSOE y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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El PSOE ha vivido una de sus semanas más complicadas en los últimos años tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el llamado Plus Ultra. La investigación judicial apunta a una presunta trama de influencias, relacionada con ayudas a la aerolínea, y que ha provocado un fuerte impacto político y mediático.
Durante los últimos días, la Audiencia Nacional ha revelado nuevos detalles de la causa, incluyendo registros, informes policiales y el hallazgo de joyas y documentación en un despacho vinculado a Zapatero. El expresidente deberá declarar en junio ante el juez instructor.
La presión del PSOE ha aumentado aún más con la reaparición del denominado 'Caso Leire'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede socialista de Ferraz por orden judicial, en busca de información sobre una supuesta trama destinada a obstaculizar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. En la causa aparecen señalados antiguos dirigentes socialistas y colaboradores próximos al partido.
A este escenario se ha sumado el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajos, incrementando la tensión política sobre el Ejecutivo.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha tratado de transmitir tranquilidad, y descarta convocar elecciones anticipadas. Desde Moncloa consideran que el desgaste actual, disminuirá con el paso de las semanas, aunque dentro del propio PSOE ya surgen voces críticas que piden un cambio de rumbo, ante el deterioro y la situación política judicial.
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Última hora de las noticias del PSOE en directo: La imputación de Zapatero debilita el puente entre el PSOE y Junts
La investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha afectado a uno de los principales canales de interlocución entre el PSOE y Junts. Diversas fuentes señalan que el exjefe del Ejecutivo ejercía como enlace entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, una labor especialmente relevante desde los acuerdos que permitieron la investidura del Sánchez.
Última hora del PSOE en directo: Sánchez agradece a las Fuerzas Armadas su labor: "Representáis lo mejor del servicio público"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado el trabajo y la dedicación de los militares con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. "Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", afirmó en un mensaje en redes sociales, donde también destacó que representan "lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad".
Última hora del PSOE en directo: Sumar, IU, Comuns y Más Madrid refuerzan su alianza electoral con un acto conjunto en Barcelona
Comuns, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Más Madrid celebrarán este sábado en Barcelona un nuevo acto conjunto bajo el lema 'Un paso al frente' para seguir consolidando su proyecto compartido de cara a las próximas elecciones generales. El encuentro contará con la participación de los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García, además de dirigentes como Antonio Maíllo, Lara Hernández y Gerardo Pisarello.
La cita se produce en plena crisis política por las investigaciones que afectan al PSOE y después de que varias voces del espacio hayan endurecido el tono hacia los socialistas. En los últimos días, Maíllo ha reclamado al PSOE que "limpie la casa" y asuma responsabilidades por la gestión de antiguos dirigentes del partido, mientras que Urtasun ha pedido medidas contundentes de regeneración democrática.
El acto también servirá para escenificar la voluntad de reeditar una candidatura unitaria de la izquierda alternativa, aunque el espacio sigue sin despejar incógnitas clave como quién será su candidato a la Presidencia del Gobierno o cuál será la marca electoral con la que concurrirá a las próximas generales.
Última hora del PSOE en directo: El veto a Vox frena cualquier moción de censura
Pese a sus críticas al Gobierno, el PNV insiste en que no apoyará ninguna moción de censura que dependa de Vox. Los nacionalistas mantienen que cualquier acuerdo que implique a la formación de Santiago Abascal constituye una línea roja infranqueable en Euskadi.
El PNV también mantiene la presión sobre el Ejecutivo para completar el calendario de transferencias comprometido con el Gobierno vasco. Entre las cuestiones pendientes figura el traspaso de competencias relacionadas con la Seguridad Social, considerado uno de los asuntos más complejos de la negociación.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El temor a Bildu marca la estrategia del PNV
Más allá de la situación en Madrid, el PNV tiene puesta la vista en las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Los nacionalistas quieren evitar que unos comicios generales coincidan con esa cita electoral, ya que una campaña estatal polarizada podría perjudicarles frente a EH Bildu en Euskadi.
Última hora del PSOE en directo: El desgaste del PSOE aleja al PNV del Gobierno
La creciente incomodidad de los jeltzales con los casos judiciales que rodean al PSOE ha acelerado su distanciamiento del Ejecutivo. Aunque descartan apoyar una moción de censura, consideran que sostener a un Gobierno bajo presión judicial supone un coste político cada vez mayor.
Última hora del PSOE en directo: El PNV pide a Sánchez adelantar elecciones: “Hay que coger el toro por los cuernos”
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reclamado a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales al considerar que la legislatura está "agotada". En una entrevista en RNE, la dirigente nacionalista advirtió de que "el tiempo no va a mejorar la situación" y pidió al presidente que no "cierre los ojos a la realidad". "Al toro hay que agarrarle por los cuernos", declaró Vaquero, que justificó su petición por la ausencia de presupuestos, el uso recurrente de decretos ley y las causas judiciales que afectan al entorno del PSOE. Además, recalcó que el PNV no está negociando "ninguna moción de censura" y sostuvo que corresponde a los ciudadanos decidir en las urnas el futuro del Gobierno.
Última hora del PSOE en directo: El juez del caso Plus Ultra unifica las acusaciones populares bajo la dirección del PP
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado agrupar las acusaciones populares personadas en el caso Plus Ultra bajo la representación legal y dirección letrada del PP, al considerar que es la fórmula que mejor garantiza el orden del procedimiento y la tramitación de la causa. Aunque Vox fue la primera formación en intentar personarse, el magistrado concluye que su comparecencia no fue plenamente válida al carecer de la documentación necesaria, mientras que la del PP sí cumplía todos los requisitos procesales.
Además, destaca la "más relevante implantación institucional" de los populares y sostiene que su designación es "la solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular". El PP dispondrá ahora de dos días para ratificar y armonizar los escritos presentados por el resto de acusaciones populares.
Última hora del PSOE en directo: Aznar dice que solo con unas elecciones se puede salir del "ambiente insoportable de corrupción"
El expresidente del Gobierno José María Aznar aseguraba este viernes que del "ambiente insoportable de corrupción" que se vive en España, "solo se puede salir" con unas elecciones generales y un cambio de Gobierno que desaloje a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.
Última hora del PSOE en directo: Óscar Puente cree que esto "responde a una campaña para derribar al Gobierno"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene la convicción de que todo esto responde a "una campaña para derribar al Gobierno" con unos "métodos no democráticos". Asimismo, Puente insistía que en el PSOE no va a "consentir" ni a "tolerar" esas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.
Última hora del PSOE en directo: Page asegura que "es mejor convocar elecciones"
Emiliano García-Page, aseguraba que lo "mejor" es "convocar" elecciones inmediatamente. En una entrevista en COPE, detallaba que "lo que hay ahora acumulado por la Guardia Civil y la Policía es tan ingente que es una especie de bomba de racimo", por lo que aconsejaba a los de su partido que no se "bunkerizaran".
Última hora del PSOE en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso previsiblemente a finales de junio
Fuentes del Gobierno a Antena 3 Noticias han informado de que el presidente del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo.
Última hora del PSOE en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre las noticias del PSOE.
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